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iPhone 11 Pro Max заработал после года пребывания на дне озера

12 апреля 2021, 09:44




Продолжают появляться новые свидетельства чудесного выживания смартфонов iPhone после длительного пребывания в неблагоприятных или даже враждебных условиях. Ранее THG.ru сообщал о чудесном спасении iPhone 11 Pro из-подо льда озера Васкесиу в Канаде. Новое чудесное спасение произошло на другой стороне Земли, в Тайване, где смартфон пролежал на дне озера в течение одного года.

Местное тайваньское издание сообщает, что на дне озера Сан-Мун в Тайване был найден iPhone 11 Pro Max после годичного пребывания в воде.

iPhone 11 Pro Max заработал после одного года пребывания на дне озера в Тайване


История началась в марте 2020 года, когда местный житель по имени Чен отправился на озере Сан-Мун поплавать на лодке. Он повесил свой iPhone 11 Pro Max на шее, поместив его в водонепроницаемый чехол. Смартфон несколько раз слетал у него с груди, но оставался на привязи и не тонул. Но в конце концов веревка развязалась, и смартфон утонул.

Чен расстроился, но тем не менее не терял надежды, потому что зимой озеро заметно мелеет, делая возможным поиски смартфона. В этом году падение уровня воды была особенно сильным, самым большим за прошедшие 50 лет. В результате озеро обмелело настолько, что смартфон был найден среди отложений ила.

Удивительно, но смартфон оказался в рабочем состоянии. Впрочем, результат мог быть и иным, если бы iPhone не находился в пластиковом чехле. По оценкам владельца, его iPhone 11 Pro Max был найден в идеальном рабочем состоянии.

Сообщают, что чудо стало возможным в результате редкого совпадения - практически полностью высохшего озера. Это позволило увидеть iPhone 11 Pro Max в пластиковом пакете на дне. Местные жители отмечают, что озеро не пересыхало последние 50-60 лет.

Необходимо также отметить, что Apple добавила стекло Ceramic Shield в последнюю серию iPhone 12, чтобы новый аппарат мог выдерживать не только падение в воду, но и падения с высоты и царапины, причем лучше прежней серии iPhone 11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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