На китайском сайте Taobao появилась информация о характеристиках еще не выпущенного монитора высшего класса Samsung Odyssey G9.
Модель под таким названием впервые появилась в прошлом году и стала флагманской в линейке мониторов Samsung. В начале апреля этого года Samsung сделала объявление, что компания собирается обновить свой флагманский аппарат и скоро выпустит новую модель 2021 года.
Однако Samsung уклонилась от сообщения деталей внесенных изменений, хотя и подтвердила, что новая модель будет выпускаться по технологии Quantum MiniLED. Это указывает на то, что для этого монитора будут применяться дисплейные панели с размерами светодиодов менее 0,2 мм, классифицируемые как MiniLED. Новая технология обещает заметно улучшить контрастность и обеспечить получение более глубокого черного цвета по сравнению с обычными LED-панелями. Для отображения цвета применяется технология на квантовых точках.
Samsung Odyssey G9 2021, Источник: Taobao
Из сообщений на сайте Taobao стало известно, что дизайн нового монитора практически не изменился: его размер, разрешение и кривизна останутся прежними, как у модели 2020 года. Модель Odyssey G9 2020 оснащена 49-дюймовой VA-панелью с разрешением 5120х1440 пикселей (dual QHD) и кривизной 1000 мм. Отмечается, что выбранный форм-фактор получил множество хвалебных отзывов от пользователей.
Новая панель Odyssey G9 2021 имеет максимальную частоту обновления 240 Гц и поддерживает технологии синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Pro. Пользователь Taobao отмечает 10-битную глубину цвета и 95% охват цветового пространства DCI-P3. Эти характеристики были и у модели 2020 года, теперь они плавно переходят в новую модель.
Технические характеристики флагманского монитора Samsung Odyssey G9 2021. Источник: Taobao
Главные изменения коснулись применяемой технологии подсветки. Обновленная модель Odyssey G9 2021 использует подсветку MiniLED с 2048 локальными зонами затемнения. Эта технология предназначена для повышения коэффициента контрастности до 4000:1. Она позволяет устранять эффект свечения вокруг объектов, движущихся в тенях. При отсутствии поддержки этой технологии контроль яркости в полях локального затемнения обычно невозможен: они либо полностью затемнены, либо нет.
Новая технология позволяет анализировать входящий видеосигнал в полях локального заземления и корректировать индивидуальный уровень яркости каждого поля. Благодаря этому удается поднять максимальную яркость до 2000 нит (кд/см2). По сравнению с Odyssey G9 2020 года пиковая яркость увеличилась вдвое.
Сообщается, что овый монитор уже получил сертификат VESA DisplayHDR 2000, хотя официального подтверждения этого факта пока нет. В настоящее время такой высокий уровень DisplayHDR был получен только для модели с пиковой яркостью 1400 (кд/м2). Монитор Samsung Odyssey G9 2021 может стать первой моделью, получившей такую высокую оценку качества при пиковой яркости 2000 нит.
Модель прошлого года Samsung Odyssey G9 2021 продается по цене 4599 долларов (354 300 руб.). Насколько изменится цена у его предшественника, пока не сообщается.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".