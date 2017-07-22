Группа энтузиастов нашла способ, как включить виртуализацию графических процессоров на картах GeForce. В результате в домашних условиях удается получить виртуализацию, аналогичную той, которую NVIDIA предоставляет как коммерческую услугу через службу облачного гейминга GeForce NOW. Имена разработчиков не называются, зато приводится объяснение принципа работы технологии.
До сих пор функция искусственного разделения ресурсов видеокарты на несколько виртуальных экземпляров предоставлялась только для графических процессоров Quadro Grid/Tesla и рабочих станций. В то же время она была недоступна для игровых моделей GeForce, не позволяя им «делить» вычислительные возможности графического процессора среди нескольких игроков. При этом было понятно, что ограничения не связаны с архитектурой и носят искусственный характер.
О существовании такой возможности должно знать большинство пользователей, благодаря игровой платформе GeForce NOW, где сама NVIDIA использует графические процессоры для виртуализации нескольких сред для геймеров.
Как выяснили энтузиасты, благодаря довольно простому модулю под названием «vgpu_unlock», функция виртуализации теперь доступна для потребительских видеокарт.
Виртуализация NVIDIA GPU, Источник: VideoCardz
Функция виртуализации позволяет, например, запустить несколько виртуальных машин, которые смогут работать с одной видеокартой GeForce RTX 3090.
Хотя на текущий момент нет подтверждений о практическом применении данной функции, но теоретически ее можно использовать, например, в интернет-кафе, где к одной видеокарте можно подключить сразу несколько компьютеров, открыв для каждого из них игровую сессию. Это будет работать, заявляют разработчики, но пока нет полной уверенности, что ресурсов GPU будет достаточно для любой игры.
Решение очень простое. Программа позволяет драйверу «обманным путем» считать другой идентификатор для устройства, доступного ему через PCI.
Уже было проведено тестирование на видеокартах Pascal, Turing и Ampere. Затронет она и Quadro с Tesla. Для запуска «адаптера» потребуются средства виртуализации Linux и KVM.
Сообщается, что хостом не может выступать машина под Microsoft Windows. В то же время виртуальные машины могут работать под Windows. Полный список протестированных видеокарт, которые поддерживают эту функцию, представлен в листинге:
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