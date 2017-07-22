Компания Microsoft объявила о создании консультационной сети M12 CISO Network. Ее появление связано с признанием роли новых систем машинного обучения, которые качественно изменяют подходы к корпоративным системам безопасности.
Новая сеть, в первую очередь, предназначена для директоров по информационной безопасности компаний, оказывающих профессиональные, финансовые и прочие услуги на рынке. Основной интерес проявляется к секторам здравоохранения, розничной торговли, производства продуктов питания и напитков, энергетики и других.
Microsoft связывает главные цели создания новой сети с необходимостью постоянного обучения руководителей компаний и развития прямых (peer-to-peer) контактов с ними для своевременного донесения до руководства информации о возникающих угрозах, развитию понимания наиболее уязвимых мест в бизнесе, анализу возникающих угроз.
Новая сеть призвана также способствовать развитию стартапов, выстраивания их контактов с экспертами в области безопасности.
Активная подготовка к запуску сети M12 началась в ноябре 2020 года, когда было объявлено о создании Консультативного совета M12. Он объединяет группы экспертов в профессиональных областях, связанных с безопасностью. Совет должен помочь им в организации обмена опытом. Там они смогут делиться своими прогнозами и предлагать рекомендации по обучению компаний.
Заметную роль в развитии сети M12 сыграла Энн Джонсон, консультант по кибербезопасности M12 и вице-президент Microsoft по развитию корпоративного бизнеса в области безопасности. В частности, она обратила пристальное внимание на развитие новых систем машинного обучения и их роли в усилении безопасности существующих корпоративных систем.
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