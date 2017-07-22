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AlphaDog стоит в 30 раз меньше робота Spot компании Boston Dynamics

12 апреля 2021, 17:07




Китайская робототехническая компания Welian разработала робота AlphaDog, представляющего собой, как минимум внешне, копию легендарного робота Spot, созданного американской Boston Dynamics.

Китайская компания Welian продает робота AlphaDog в 30 раз дешевле Spot компании Boston Dynamics


Ранее считалось, что для создания подобного аналога потребуются годы. Они уйдут на проведение исследовательских работ по развитию системы искусственного интеллекта (ИИ). Но оказалось, что компания Welian сумела создать аналог очень быстро. Более того, она уже начала продавать его в Китае по феноменально низкой цене 2400 долларов (186 000 руб.). Для сравнения, робот Spot продается по цене 74 500 долларов (5 780 000 руб.).

В своей работе AlphaDog использует сложную систему датчиков и программную надстройку ИИ. С их помощью он решает пока лишь самые простейшие прикладные задачи. По оценкам Welian, будущие обновления робота позволят серьезно расширить его возможности. Например, запланировано реализовать функцию робота-поводыря для оказания помощи слепым при передвижении по улицам. Более того, робота научат лаять и выполнять голосовые команды владельца.

Китайская компания Welian продает робота AlphaDog в 30 раз дешевле Spot компании Boston Dynamics


Со слов Welian, поведение робота AlphaDog очень напоминает настоящую собаку. Во время обычной прогулки он двигается со скоростью медленно идущего человека (около 3 км/ч). При этом робот способен бежать со скоростью до 14,5 км/ч. Это делает его одним из самых быстрых роботов в мире.

AlphaDog способен сохранять равновесие в случае нападения на него и пинков. По словам главного технического директора Welian Ма Цзе, программная настройка робота AlphaDog умеет высчитывать силу трения и оценивать состояние грунта. Это помогает адаптироваться к окружающей среде и динамично, в реальном времени, регулировать высоту подъема тела и темп работы конечностей, чтобы удержаться от падения.



AlphaDog может работать автономно. Для этого компания Welian развернула сеть 5G, которая необходима для полноценного управления AlphaDog.

Сообщается, что за первый месяц продаж было куплено более 1800 единиц AlphaDog. Основная часть заказов поступила от разработчиков аппаратных средств, технических энтузиастов и родителей.

В то же время, робот Spot компании Boston Dynamics недавно уже участвовал в боевых учениях во Франции. На Spot возлагались разведывательные функции, а в учениях принимали участие не только роботы, но и люди.



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