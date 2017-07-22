Компания D-Link объявила о начале продаж в России двух новых моделей беспроводных маршрутизаторов AC1200 Wave 2 DIR-825/I и DIR-822/E.
Основное отличие старшей модели DIR-825/I состоит в оснащении маршрутизатора многофункциональным USB-портом. Через него может быть подсоединен, например, 3G/LTE-модем или USB-накопитель. Если через этот порт подсоединить USB-концентратор с внешним питанием, то можно одновременно использовать два USB-модема от разных провайдеров.
Маршрутизатор AC1200 Wave 2 DIR-825/I
В остальном новые модели маршрутизаторов идентичны между собой. Они выстроены на новой аппаратной платформе, получив увеличенный объем оперативной и флеш-памяти, а также возможность выстраивать «бесшовное» покрытие Wi-Fi с интеллектуальным сетевым управлением. Благодаря новым механизмам, достигается устойчивая работа высокоскоростных соединений в домашних и офисных помещениях, которые могут отличаются большой площадью и сложной многоуровневой планировкой.
Маршрутизатор AC1200 Wave 2 DIR-822/E
Обе модели маршрутитзаторов поддерживают технологию Wi-Fi EasyMesh, предложенную организацией Wi-Fi Alliance для создания гибких mesh-сетей, которые способны объединять мобильные устройства и IoT-гаджеты от разных производителей. Новые маршрутизаторы D-Link рекомендованы для использования в сетях федеральных и региональных провайдеров и могут применяться для создания безопасных каналов связи при удаленной работе пользователей с корпоративными ресурсами организаций.
Благодаря бесшовному Wi-Fi-роумингу, пользователи могут свободно перемещаться в зоне покрытия сети Wi-Fi без потери соединения с интернетом. Маршрутизаторы обеспечивают автоматическое переключение между узлами сети, гарантируя высокую пропускную способность в самых отдаленных частях помещения. Зона охвата Wi-Fi получается очень широкой, позволяя подключать до шести беспроводных модулей.
Новые маршрутизаторы D-Link поддерживают принципы самоорганизации и самовосстановления сети. Они автоматически выбирают оптимальный маршрут передачи данных к управляющему модулю, в том числе при выходе из строя одного из узлов.
Новинки поддерживают все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, адаптированы для работы с IPTV (поддержка IGMP/MLD Proxy, VLAN), используют сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS для защиты пользователей от небезопасных интернет-ресурсов. Поддерживается функция блокировки рекламы.
Расширенный функционал VPN для организации удаленной работы включает: встроенные VPN-серверы PPTP/L2TP, клиента L2TP over Ipsec и VPN-туннели IPsec (IKEv1, IKEv2).
Компания D-LINK предоставляет крупным заказчикам право кастомизировать маршрутизаторы DIR-825/I и DIR-822/E. Он может разместить свой логотип на корпусе устройств, использовать индивидуальный дизайн для упаковки, предложить собственный набор встроенного ПО с учетом собственных требований.
Новые маршрутизаторы DIR-825/I и DIR-822/E продаются в России по рекомендованной цене для конечных пользователей 63 и 49 долларов (4900 и 3800 руб.), соответственно.
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