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«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей с мультимедиа-системой EnjoY Pro

12 апреля 2021, 22:07




«АвтоВАЗ» объявил о создании новой мультимедийной системы LADA EnjoY Pro и начале продаж автомобилей в комплектации с новой системой.

«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей с мультимедиа-системой EnjoY Pro


LADA EnjoY Pro - это интеллектуальная универсальная мультимедийная система, которая объединяет в себе три функциональные подсистемы: Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto. Пользователь сам выбирает, какая система отвечает его потребностям и вкусу. Каждая подсистема имеет собственный уникальный набор приложений с музыкой, навигацией и голосовым помощником. LADA EnjoY Pro умеет работать со всеми функциями этих систем.

По оценкам производителя, созданная система отличается высоким быстродействием. Она работает под управлением модифицированной автомобильной версии Android 9 и способна анализировать предпочтения пользователя и предлагать ему привычные маршруты движения и музыкальную подборку.

«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей с мультимедиа-системой EnjoY Pro


Полученное решение сопоставимо по своим возможностям со смартфонами по плавности работы, скорости отклика и быстродействию. Для графического вывода используется 8-дюймовый сенсорный HD-дисплей на IPS-матрице. Управление осуществляется через физические кнопки на центральной консоли, клавиши на руле и голосовые команды.



Управление функциями системы в пути можно осуществлять голосовыми командами. Камера заднего вида отображает динамические парковочные линии, что позволяет уверенно и безопасно маневрировать задним ходом. В случае какой-либо опасности выдаются сигналы предупреждения, которые своевременно оповестят, когда маневрирование надо остановить. Например, когда открыт багажник или скорость при движении задним ходом слишком высока.

Установленное ПО можно обновлять, если подключиться к интернету через модем.

«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей с мультимедиа-системой EnjoY Pro


Поддержка аудио осуществляется через шесть размещенных в салоне динамиков. Для создания объемного звука применяется технология Arkamys. Звук LADA EnjoY Pro был настроен с учетом архитектуры и объема салона каждой модели LADA, в которой он будет использоваться.

В системе Яндекс.Авто, поставляемой вместе с LADA EnjoY Pro, имеется доступ к стриминговой платформе Яндекс.Музыке, которая предоставляет доступ к каталогу из 65 млн композиций и 254 000 эпизодов подкастов.

Новая мультимедийная система LADA EnjoY Pro доступна для всех вариантов комплектации Lada Vesta, включая версию Sport (от 856,9 тыс. руб.), а также для модели Lada XRAY (от 887,9 тыс. руб.) и Lada XRAY Cross (от 973,9 тыс. руб).



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