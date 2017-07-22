Один из первых ноутбуков с графикой Intel DG1 стал доступен для предзаказа
13 апреля 2021, 10:07
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Компания Chuwi начала регистрацию пользователей, желающих купить новый ноутбук CoreBook Xe. Этот гаджет одним из первых получит графику Intel DG1 и будет построен на процессоре Intel Core 10-го поколения. Вы уже можете оформить соответствующую подписку на электронную почту и получить скидочный купон на $100, сумку для ноутбука и другие эксклюзивные подарки.
Chuwi CoreBook XE оснащается дискретной видеокартой Intel Iris XE Max с 96 исполнительными блоками и тактовой частотой 1,65 ГГц в сочетании с 4 Гбайт памяти LPDDR4X. Графика Iris XE Max производительнее видеокарты Nvidia MX350 и быстрее даже более современной MX450. С её помощью вы без проблем сможете рендерить видео и играть в тяжёлые игры AAA.
CoreBook XE построен на 4-ядерном / 8-поточном процессоре Intel Core i5-10210U 10-го поколения с тактовой частотой до 4,2 ГГц. Ноутбук получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками, 8 Гбайт ОЗУ DDR4, PCIe SSD объёмом 512 Гбайт и аккумулятор на 90 Вт*ч. Эта мощная и сбалансированная конфигурация уместилась в ультратонком металлическом корпусе, идеально подходящим для офиса и работы.
CoreBook Xe появится в продаже 20 апреля по цене $599 после использования скидочного купона на $100. Оформите подписку на электронную почту и получите в подарок купон на $100 и сумку для ноутбука!