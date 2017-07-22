Компания NVIDIA раскрыла дорожную карту выпуска процессоров до 2025 года. Разметка сроков анонсов относится прежде всего к процессорам корпоративного уровня, в том числе для центров обработки данных. Отмечается, что NVIDIA намерена следовать трехзвенной схеме деления процессоров по типам. Она будет выпускать процессоры CPU для вычислительных операций, графические процессоры GPU для поддержки графических операций и блоки обработки данных DPU для выполнения массовых вычислений над крупными массивами данных.
NVIDIA подтверждает, что планирует придерживаться «двухлетнего ритма выпуска с промежуточными анонсами» ("a 2-year rhythm with a kicker in-between"). Как заявил Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA, компания намерена сосредоточиться на развитии моделей с архитектурой x86 на первом этапе, который охватывает первый год раскрытой дорожной карты. Потом внимание будет переключено на поддержку в первую очередь архитектуры ARM.
Дженсен отметил, что NVIDIA намерена предложить рынку решения, которые могут быть адаптированы для обеих архитектур в соответствии с требованиями клиентов. Он подчеркнул, что NVIDIA намерена развивать все направления процессоров в рамках единой общей архитектуры. При этом Дженсен не дал ее названия, не назвал основные принципы, не представил схематический план новой архитектуры.
Отмечается, что хотя анонс дорожной карты раскрыт сейчас, на нынешний 2021 год не предусмотрены выпуски новых процессоров. Состоявшийся анонс первого серверного процессора на базе ARM под кодовым названием Project Grace, который был представлен 12 апреля 2021 года, фактически обозначил, что сроки его выпуска относятся к 2023 году. Согласно планам дорожной карты, вслед за ним, через два года, NVIDIA собирается выпустить второе поколение процессоров этого типа - Grace Next.
Дженсен Хуанг также сообщил, что преемник нынешних графических процессоров Ampere станет Ampere Next. - они будут анонсированы в 2022 году. По мнению некоторых экспертов, возможно, речь идет о разработке, которая до сих пор развивалась под кодовым названием Lovelace.
Эксперты, правда, отметили, что конференция GTC 2021, на которой состоялся анонс дорожной карты, рассчитана на разработчиков, а не как событие для потребительского рынка. Процессоры Ampere выпускаются как для корпоративного рынка, куда относятся продукты для ЦОДов, так и для и потребительского рынка. Согласно сложившейся практике, первыми на рынок выходят продукты для корпоративного рынка. Поэтому планы выпуска процессоров с архитектурой Ampere Next в 2022 году, скорей всего, относятся к продуктам корпоративного класса. Продукты Ampere Next для розничного рынка появятся поздней. Возможно, сроки их выпуска сдвинутся до 2023 года.
Наконец, NVIDIA обозначила планы относительно процессоров для обработки данных, получившие название Bluefield. NVIDIA называет их «блоками обработки данных» и рассматривает как аппаратные реализации инновационных технологий для современных дата-центров, способные обеспечивать создание безопасной и высокопроизводительной инфраструктуры для всех типов рабочих нагрузок в любой среде: от облака и дата-центра до границы сети. DPU BlueField сочетают в себе производительные вычисления, программируемость инфраструктуры-на-чипе и высокоскоростные сети.
BlueField-3 DPU
NVIDIA анонсировала на GTC 2021 модель NVIDIA BlueField-3. Онf станет первым DPU NDR с производительностью 400 Гбит/с. Это позволит выполнять линейную обработку задач программно-определяемых сетей с аппаратным ускорением, выстраивать СХД нового типа и реализовать новые подходы в кибербезопасности. Выпуск следующей модели BlueField-4 намечен на 2024 год.
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