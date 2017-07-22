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AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-каналов

13 апреля 2021, 14:04




Компания AMD, не привлекая особого внимания, выпустила два новых процессора на архитектуре Zen 3. Это модели Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800.

Незаметность проведенного анонса имеет свои причины: новые модели предназначены исключительно для OEM-рынка. Они не попадут на розничный рынок и будут недоступны для мастеров домашней сборки. AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 предназначены для интеграторов и появятся на рынке только в готовых системах.

Новые OEM-процессоры серии Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen3 уже появились на веб-сайте Dell в составе настольных компьютеров Alienware Aurora Ryzen Editon R10. Их приход позволяет сборщикам разнообразить свои продуктовые линейки и предоставить покупателям новые возможности по выбору оптимальной для себя модели из расчета цена/производительность.

AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-сборщиков


Поскольку новые модели поставляются в канал OEM, цены на них не называются. В то же время листинг Dell позволяет оценить ориентировочную цену новых процессоров. Новый Ryzen 7 5800, по-видимому, будет на 150 долларов дешевле Ryzen 9 5900, и, по крайней мере, на 300 долларов дешевле Ryzen 9 5900X.

AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-сборщиков


Старшая модель Ryzen 9 5900 представляет собой 12-ядерный 24-поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и максимальной (разгонной) тактовой частотой 4,7 ГГц. Тепловая мощность модели (TDP) составляет 65 Вт.

Предполагается, что тактовые частоты были снижены по сравнению с моделью 5900X, чтобы уложиться в TDP, равный 65 Вт. Для сравнения: базовая тактовая частота «эталонного» процессора 5900X на 700 МГц выше, чем у 5900, в то время частота разгона у 5900X выше всего на 100 МГц.

AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-сборщиков


Младшая модель Ryzen 7 5800 представляет собой 8-ядерный 16-поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и тактовой частотой в режиме разгона 4,6 ГГц. Мощность (TDP) этой модели составляет те же стандартные 65 Вт.

По сравнению с 5800X, базовая тактовая частота у 5800 снижена на 400 МГц, а тактовая частота в режиме разгона - на 100 МГц. В результате, TDP процессора также оказался в пределах задуманных 65 Вт, тогда как у модели 5800X он составляет 105 Вт.

AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-сборщиков


Согласно результатам проверки на производительность UserBenchmark, Ryzen 9 5900 оказался медленнее Ryzen 9 5900X всего на 5%, хотя его TDP снизился практически вдвое (61,5%).



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