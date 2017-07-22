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Samsung внедрит стабилизацию со сдвигом сенсора в свои флагманы

13 апреля 2021, 16:51




По слухам, южнокорейская компания Samsung развивает сотрудничество с крупным производителем фотооптики, японской компанией Olympus с целью внедрения в свои будущие модели смартфонов новой технологии стабилизации со сдвигом сенсора.

Samsung собирается внедрить sensor-shift стабилизацию для флагманских смартфонов серии S


Речь идет о технологии стабилизации сенсора фотокамеры, что позволяет получать значительно более четкие снимки при фотосъемке. В отличие от более привычного способа оптической стабилизации, когда механизм управляет системой линз, обеспечивая точную фокусировку изображения на сенсоре, технология стабилизации со сдвигом сенсора осуществляет стабилизацию самого сенсорного датчика камеры. Это происходит за счет сдвига, который устраняет возникающую расфокусировку при микротолчках устройства.

Считается, что эта технология обеспечивает более высокое качество фокусировки, чем традиционная оптическая стабилизация. Она не требует использования линзового блока, который обычно изготавливается другим производителем и поставляется к этапу сборки уже в готовом виде. С другой стороны, сенсорный датчик отличается большими размерами, чем линзы, поэтому реализовать эффективную схему управления процессом непросто.

Samsung собирается внедрить sensor-shift стабилизацию для флагманских смартфонов серии S

Olympus OMD EM5 Mark II использует технологию sensor-shift стабилизации.


Известно, что технологию стабилизации со сдвигом сенсора уже внедрила у себя Apple. Впервые она появилась на смартфоне iPhone 12 Pro Max. По мнению пользователей, решение получилось удачным, и сенсор эффективно справляется с дрожанием смартфона при фото- и видеосъемке.

Отмечается, что размеры основного сенсора iPhone 12 Pro Max больше обычного. Его перемещения вдоль оси обеспечивается с помощью магнитов, расположенных по углам датчика.

Новая технология позволяет объективу лучше справляться с управлением световым потоком. Технология стабилизации со сдвигом сенсора повышает чувствительность (ISO) примерно до 87% и способствует более точной фокусировке, чем позволяет получить оптическая стабилизация.



Ожидается, что аналогичное улучшение можно ждать скоро и у смартфонов Samsung. По слухам, Samsung уже провела весь комплекс предварительных испытаний, и планирует внедрить это технологию во флагманскую линейку Galaxy S. Уже появились предположения, что это будет Galaxy S22.

Samsung собирается внедрить sensor-shift стабилизацию для флагманских смартфонов серии S

Galaxy S21


Одновременно ходят слухи, что стабилизации со сдвигом сенсора может появиться и в складных смартфонах Galaxy Z Fold3 Special Edition. Samsung пока не подтверждала этих слухов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

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