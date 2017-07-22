Финляндия запустит первый в мире деревянный спутник CubeSat и сделает с ним селфи на орбите. Первый деревянный спутник - это отчасти реклама финской компании WISA, производящей фанеру, отчасти студенческий проект по строительству любительской радиопередающей станции.
Первый деревянный спутник имеет форм-фактор Кубсата (CubeSat). Так называются сверхмалые искусственные спутники Земли, имеющие габариты 10х10х10 см при массе не более 1,33 кг. Создание кубсатов стало возможным благодаря развитию микроминиатюризации и использованию промышленной микроэлектроники для космических спутников.
Конструкция кубсатов предполагает использование шасси-каркаса, отвечающего требованиям спецификации CubeSat, которая изнутри оснащается покупными стандартными комплектующими - COTS-электроникой. Спецификация CubeSat была разработана в 1999 году Калифорнийским политехническим и Стэнфордским университетами.
Большая часть спутников CubeSat является разработками университетов, а запускаемые спутники - университетскими проектами. Существует всемирная межуниверситетская программа запуска кубсатов. Для запуска достаточно оставить заявку на сайте и предоставить готовый к выводу на орбиту спутник. На сайте приведены расценки, график предстоящих коммерческих запусков, список свободных мест. Цены для выведения кубсата на низкую околоземную орбиту начинаются от 145 тыс. долларов.
Идею запуск деревянного спутника предложили в Финляндии. Этот проект получил название WISA WOODSAT. Он организован местной компанией WISA, выпускающей фанеру. Дизайн будущего спутника соответствует формату Kitsat, разновидности CubeSat. Это студенческий проект.
Конструкция спутника представляет собой куб со стороной 10 см, его стенки облицованы фанерой. Компания WISA спонсирует запуск спутника, во время которого планируется выйти на низкую околоземную орбиту с углом наклона 70° и выпустить специальный манипулятор-стрелу, на конце которого будет закреплена камера. После этого планируется сделать селфи, а снимок передать на Землю.
Внутри спутника установлен радиопередатчик. Он будет вещать на частотах, предназначенных для любительского радио. Это образовательная часть миссии проекта. Спутник планируется вывести на полярную орбиту с помощью ракеты-носителя Rocketlab. Запуск должен состояться до конца 2021 года.
Как заявил Яри Мякинен, руководитель миссии: «Деревянный спутник с селфи-палкой обязательно вызовет улыбку и будет служить признаком доброжелательности».
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