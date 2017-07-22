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Galax выпустит модули памяти DDR5 для оверклокеров к концу 2021 года

14 апреля 2021, 09:44




Компания Galax подтвердила через Facebook, что ведет разработку новых модулей памяти DDR5 «для оверклокеров». В компании рассматривают их выпуск как необходимый шаг по подготовке к переходу на процессоры Intel Alder Lake и AMD следующего поколения.

Отмечается, что с внедрением памяти DDR5 новые процессоры получат доступ к наращиванию пропускной способности памяти, которая будет распределена для каждого ядра процессора. Это обеспечит существенный прирост производительности и позволит уйти от существующей практики, когда для повышения производительности можно добиться только наращиванием количества процессорных ядер, как это происходит в случае с DDR4.

Galax выпустит модули памяти DDR5 для оверклокеров к концу 2021 года


Для доказательства ограниченности нынешнего подхода «эпохи DDR4», Galax напомнила, что на момент ее появления Intel предлагала использовать в качестве оверклокерского варианта процессор Skylake, имевший четыре ядра, на двухканальных материнских платах Z170. Когда эра DDR4 подходит к концу, в оверклокерском запасе AMD оказалась только «конструкция» из 16-ядерного процессора на двухканальной материнской плате AM4. Рост вычислительного потенциала свелся к росту числа процессорных ядер, делают вывод исследователи Galax.

Они также приветствуют рост тактовой частоты DDR5, который автоматически дает прирост производительности по сравнению с DDR4.

Galax разместил в Facebook изображения модулей памяти Micron DDR5, использующих микросхемы D8BNJ, заявив, что «модуль памяти DDR5 скоро появится...». В посте говорится, что собственные модели памяти Galax DDR5 пока еще находятся на стадии активной разработки, их выпуск ожидается уже до конца этого года.

Энтузиасты оверклокинга высказали предположение, что новые модули памяти DDR5 продолжат серию Galax Hall of Fame, в рамках которой Galax выпускала модули DDR4 для оверклокеров и энтузиастов аппаратного разгона.

Отмечается, что создаваемая память получит совместимость с чипсетами Intel LGA 1700 и будет выделяться более высокой тактовой частотой, чем память DDR4. Она получит стандартную коррекцию ошибок ECC и будет использовать другие механизмы, повышающие надежность и производительность.



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