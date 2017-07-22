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Беспроводная мышь Logitech VOICE M380 научилась понимать команды с полуслова

14 апреля 2021, 11:42




Китайский производитель компьютерных аксессуаров Logitech выпустил свою первую беспроводную мышь, получившую название Logitech VOICE M380. Первое, что бросается в глаза - это слово «Voice» («голос»). Оно указывает на функцию голосового ввода при управления мышью.

VOICE M380 выглядит как обычная беспроводная мышь. Форма M380 имеет мягкие, криволинейные обводы, которая дают руке пользователя необходимую опору, не приводя к появлению усталости даже после долгой работы.

Новизна конструкции состоит в появлении специальной кнопки, включающая режим голосового ввода. По данным производителя, реализована многоязычная поддержка семи языков, включая китайский, английский, японский, корейский, французский, испанский и тайский.

Беспроводная мышь Logitech VOICE M380 научилась понимать команды с полуслова


Беспроводная мышь VOICE M380 реализует технологию голосового ввода Baidu. Для ввода команды достаточно нажать на специальную кнопку. Мышь способна распознать голосовой ввод со скоростью около 400 слов в минуту с точностью около 98%.

Голосовой ввод стал широко использоваться в последнее время для мобильных телефонов. Теперь новая технология пришла в компьютерные аксессуары. Благодаря уменьшению количества ошибок при распознавании голоса, пользователи получили мощную поддержку, освобождающую их от дополнительных манипуляций. Отмечается, что метод голосового ввода на компьютере проще, чем на мобильных телефонах.

Logitech VOICE M380 поддерживает подключение в режиме онлайн, позволяя распознавать голос с высокой точностью. Но когда сеть работает нестабильно, можно переключить в автономный режим. Это позволит использовать сервис, не отвлекаясь на проблемы со связью.

Новая мышь использует передовую технологию оптического слежения, разработанную Logitech. Она позволяет одинаково эффективно работать на разных поверхностях, не обращая внимания на их текстуру.

Новая модель также оснащена уникальной технологией беспроводного подключения Logitech Unifying. Она обеспечивает устойчивую стабильную связь на дальности до 10 метров от компьютера. Мышь питается от одной батарейки AA, ресурса которой хватит на 18 месяцев, как утверждает Logitech.

Беспроводная мышь Logitech M380 доступна по цене 30 долларов (2300 руб.).



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