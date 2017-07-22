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6,7-дюймовый «квантовый» защищенный смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 5G выпущен в Корее

14 апреля 2021, 12:58




Samsung официально анонсировал выпуск в Южной Корее «квантового» защищенного смартфона Galaxy Quantum 2 (SM-A826S), используя партнерство с южнокорейской компанией SK Telecom. Ожидается, что в ближайшее время он будет представлен на мировых рынках как Galaxy A82.

Новый смартфон является преемником прошлогодней модели Galaxy A Quantum, который был представлен как «первый в мире смартфон 5G с аппаратными средствами квантовой генерации случайных чисел». Квантовый генератор (Quantum Random Number Generator, QRNG) служит для получения случайных чисел, на базе которых осуществляется работа системы безопасности смартфона.

6,7-дюймовый «квантовый» защищенный смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 5G выпущен в Корее


Квантовый генератор случайных чисел QRNG, установленный в новой модели Galaxy Quantum 2, уже назван самым маленьким в мире чипсетом этого типа. Его размеры составляют 2,5х2,5 мм. Это меньше, чем у его предшественника.

«Набор микросхем для квантовой генерации случайных чисел помогает более безопасно использовать критически важные для безопасности службы, такие как аутентификация, финансы и мессенджеры. Это достигается за счет генерации непредсказуемых и беспорядочных случайных чисел», - заявили в компании.

Новый смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ (3200x1440 пикселей). Он поддерживает технологию Dynamic AMOLED, обеспечивающую повышенную точность цветопередачи, а также фирменный дизайн Infinity-O. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, яркость может доходить до 1300 нит.

Аппаратная вычислительная начинка представлена 7-нм чипсетом Snapdragon 855 Plus, насчитывающим восемь вычислительных ядер (1 x Kryo 485 с частотой 2,96 ГГц + 3 x Kryo 485 с частотой 2,42 ГГц + 4 x Kryo 385 с частотой 1,8 ГГц) и имеющим блок поддержки графики Adreno 640 с частотой 675 МГц. Оснащение памятью представлено шестью Гбайтами ОЗУ LPDDR4x и 128 Гбайтами основной встроенной памяти (UFS 3.0) данных. Используя карту памяти microSD, хранилище данных может быть расширено до 1 Тбайт.

6,7-дюймовый «квантовый» защищенный смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 5G выпущен в Корее


Оснащение камерами представлено набором из задней основной камеры с разрешением 64 Мп со светодиодной вспышкой, поддержкой оптической стабилизации (OIS) и диафрагмой f/1.8), сверхширокоугольного датчика 12 Мп с углом озбора 120 ° и диафрагмой f/2.2, датчика глубины 5 Мп с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп и диафрагму f/2.2.

Дисплейный датчик отпечатков пальцев дополняет систему безопасности нового смартфона. Есть аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Телекоммуникационный набор представлен в следующим виде: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 / 5 ГГц), VHT80, Bluetooth 5, GPS с ГЛОНАСС, NFC.

Samsung Galaxy Quantum 2 стоит 622 доллара (48 200 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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