Samsung официально анонсировал выпуск в Южной Корее «квантового» защищенного смартфона Galaxy Quantum 2 (SM-A826S), используя партнерство с южнокорейской компанией SK Telecom. Ожидается, что в ближайшее время он будет представлен на мировых рынках как Galaxy A82.
Новый смартфон является преемником прошлогодней модели Galaxy A Quantum, который был представлен как «первый в мире смартфон 5G с аппаратными средствами квантовой генерации случайных чисел». Квантовый генератор (Quantum Random Number Generator, QRNG) служит для получения случайных чисел, на базе которых осуществляется работа системы безопасности смартфона.
Квантовый генератор случайных чисел QRNG, установленный в новой модели Galaxy Quantum 2, уже назван самым маленьким в мире чипсетом этого типа. Его размеры составляют 2,5х2,5 мм. Это меньше, чем у его предшественника.
«Набор микросхем для квантовой генерации случайных чисел помогает более безопасно использовать критически важные для безопасности службы, такие как аутентификация, финансы и мессенджеры. Это достигается за счет генерации непредсказуемых и беспорядочных случайных чисел», - заявили в компании.
Новый смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ (3200x1440 пикселей). Он поддерживает технологию Dynamic AMOLED, обеспечивающую повышенную точность цветопередачи, а также фирменный дизайн Infinity-O. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, яркость может доходить до 1300 нит.
Аппаратная вычислительная начинка представлена 7-нм чипсетом Snapdragon 855 Plus, насчитывающим восемь вычислительных ядер (1 x Kryo 485 с частотой 2,96 ГГц + 3 x Kryo 485 с частотой 2,42 ГГц + 4 x Kryo 385 с частотой 1,8 ГГц) и имеющим блок поддержки графики Adreno 640 с частотой 675 МГц. Оснащение памятью представлено шестью Гбайтами ОЗУ LPDDR4x и 128 Гбайтами основной встроенной памяти (UFS 3.0) данных. Используя карту памяти microSD, хранилище данных может быть расширено до 1 Тбайт.
Оснащение камерами представлено набором из задней основной камеры с разрешением 64 Мп со светодиодной вспышкой, поддержкой оптической стабилизации (OIS) и диафрагмой f/1.8), сверхширокоугольного датчика 12 Мп с углом озбора 120 ° и диафрагмой f/2.2, датчика глубины 5 Мп с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп и диафрагму f/2.2.
Дисплейный датчик отпечатков пальцев дополняет систему безопасности нового смартфона. Есть аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Телекоммуникационный набор представлен в следующим виде: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 / 5 ГГц), VHT80, Bluetooth 5, GPS с ГЛОНАСС, NFC.
Samsung Galaxy Quantum 2 стоит 622 доллара (48 200 руб.).
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