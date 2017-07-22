Компания Sony анонсировала новый флагманский смартфон Xperia 1 III для профессиональной съемки. Аппарат имеет сложный комплекс аппаратных, оптических и программных инструментов, позволяющих получать качественные снимки.
6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K (1644x3840 пикселей) позволяет воспроизводить HDR-контент с кинематографическим качеством. Это обеспечивается за счет пропорции в соотношении сторон экрана (21:9), поддержке широких углов просмотра (CinemaWide) и улучшенной контрастности изображения (HDR). Частота обновления экрана составляет 120 Гц, частота дискретизации касаний - 240 Гц. Дисплей обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, использует 10-битную градацию тонов, калиброван по стандартным белым точкам в соответствии со спецификацией Illuminant D65. Для защиты экрана используется покрытие Corning Gorilla Glass Victus.
Новый смартфон оснащен тремя камерами, размещенными на задней панели. В набор входит 12-мегапиксельная основная камера с сенсором Exmor RS, диафрагмой f/2,2 и гибридной оптической/электронной стабилизацией (OIS/EIS). Кроме нее, установлен 12-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 124° и диафрагмой f/1,7. Матовое стекло на задней панели имеет защитное покрытие Gorilla Glass 6.
В набор входит также 12-мегапиксельный телеобъектив с переменной диафрагмой f/2,3 и f/2,8, что соответствует фокусным расстояниям 70 и 105 мм. Поскольку два фокусных расстояния включены в один телеобъектив, то это позволяет переключаться с одного режима на другой, получая в итоге 12,5-кратный гибридный зум. Камера оснащена оптикой ZEISS с антибликовым покрытием, которая способствует повышению качества изображения и наилучшим впечатлениям от фотосъемки.
Отличительная особенность оптической системы нового флагманского смартфона - это быстрая и точная автофокусировка в любых условиях. Она достигается благодаря совместной работе датчика 3D iToF, использования процессора BIONZ X for Mobile и большой матрицы Exmor RS for Mobile. Датчик 3D iToF измеряет расстояние между камерой и объектом, определяя разницу во времени между испусканием ИК-лучей и их возвращением к матрице после отражения от объекта. Это позволяет повысить точность фокусировки даже в условиях низкой освещенности, снимать резко движущиеся объекты, находящиеся даже на значительном расстоянии от точки съемки. Автофокусировка осуществляется по глазам в реальном времени (человек/животное). В реальном времени отслеживается и фокус.
Как и у предшественника, в телефоне поддерживается отслеживание оптимального соотношения фокусировки и экспозиции (AF/AE) при скорости до 20 кадр/сек. Благодаря поддержке Cinema Pro на базе CineAlta, можно вести запись видеороликов в формате 21:9 с уровнем качества 4K HDR. Такой уровень позволяет добиваться отличных результатов даже в сценах с контровым или слабым освещением.
Другие функции камеры включают автофокусировку по глазам в реальном времени, которая может точно обнаруживать объект и фокусироваться на нем, а затем продолжать отслеживать, даже если объект временно уходит из поля зрения. Для этого используются механизмы искусственного интеллекта и 3D-датчика iToF.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и построена на базе 1/4-дюймового сенсора Exmor RS и размером пикселя 1,12 мкм. Он позволяет делать снимки с углом обзора 84°.
В основе смартфона лежит 5-нм чипсет Snapdragon 888 с 8 ядрами и графическим процессором Adreno 660. Размер ОЗУ - 12 Гбайт, основной памяти (UFS 3.1) - 256 Гбайт, доступно ее расширение до 1 Тбайт с помощью карты microSD.
В телефоне имеются стереодинамики Full-Stage, реализована собственная система аппаратного декодирования аудио Sony 360 Reality Audio, а также Dolby Atmos. Есть аудиоразъем 3,5 мм.
Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт (USB PD) и беспроводную зарядку Qi.
Телекоммуникационный набор: 5G (ниже 6 ГГц) / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, NFC, USB 3.1 Type-C.
Цены на Sony Xperia 1 III станут известны ближе к дате начала продаж - в начале лета.
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