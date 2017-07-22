Дрон марсохода Perseverance требует исправления обнаруженной программной ошибки в системе управления. Об этом сообщили инженеры NASA после исследования проблемы, возникшей при попытке запустить дрон в свой первый полет на Марсе.
Во время штатной подготовки к запуску и уже после начала раскрутки лопастей сработала система «сторожевого» таймера. Он досрочно остановил раскрутку лопастей и старт полета, зарегистрировав выдачу ошибки в одной из систем.
Инженеры NASA сообщили, что дрон по-прежнему находится в полностью рабочем состоянии. Об этом можно судить по телеметрическим данным, переданным на Землю. Дрон поддерживает связь с Землей, ожидая новых команд.
Как сообщили инженеры, сначала старт был отложен, по крайней мере, до 14 апреля из-за проблем с программным обеспечением. Теперь инженеры агентства заявили, что для исправления ошибки необходимо внести исправления в программу, поэтому старт задерживается на более длительный период.
Необходимо отметить, что у NASA нет много времени на раскачку. Низкие температуры и пылевые бури, которые периодически возникают на Марсе, вероятно, способны разрушить дрон, не имеющий надежного экранирования. Ресурс дрона оценивает несколькими месяцами.
Команда управления уже нашла ошибку в программе и подтвердила, что дрон нуждается в ее исправлении. Очевидно, что ошибка носит простой характер, но процесс ее проверки и установки потребует времени. Дрон не предусматривает полного сброса установленного ПО, поэтому инженерам NASA потребуется тщательно проверить код, загрузить его в Perseverance, затем загрузить в марсианский вертолет, и лишь после этого совершить повторный запуск.
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