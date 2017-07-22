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TerraMaster D5-300 позволяет сохранить в RAID-массиве до 90 Тбайт данных

14 апреля 2021, 19:33




В продуктовом портфеле китайской компании TerraMaster появился 5-дисковое хранилище D5-300, позволяющее хранить в RAID-массиве относительно большой объем данных. Устройство подходит для малых предприятий и домашних офисов (SOHO).

TerraMaster D5-300 позволяет сохранить в RAID-массиве до 90 Тбайт данных


Отличительная особенность модели D5-300 - высокая емкость (до 90 Тбайт) и большая скорость передачи данных (до 220 Мбит/с), реализуемая за счет использования высокоскоростного протокола USB 3.1 Gen1 Type-C SUPERSPEED+.

TerraMaster D5-300 позволяет сохранить в RAID-массиве до 90 Тбайт данных


Достигнутая производительность при передаче данных является реальной, как отмечает производитель, и была продемонстрирована на тестах с жесткими дисками Seagate IronWolf 4 Тбайт, объединенных в массив RAID 0.

Использование порта USB-C дает системе дополнительное преимущество: возможен обмен данными с устройствами практически любого типа, от ультрабуков до настольных компьютеров.

Модель TerraMaster D5-300 оборудована пятью отсекам с разъемами под установку жестких дисков и твердотельных накопителей, При комплектации жесткими дисками объемом 18 Тбайт суммарная емкость хранилища D5-300 составит 90 Тбайт. Поддерживается выбор всех режимов RAID, включая RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, CLONE, JBOD и Single Disk.

TerraMaster D5-300 позволяет сохранить в RAID-массиве до 90 Тбайт данных


Режим RAID 0 предназначен для достижения высокой производительности при доступе к данным. Для достижения оптимального баланса между производительностью и надежностью подходит режим RAID 5. Для получения оптимального баланса между зеркалированием и чередованием выбирают режим RAID 10.

Корпус хранилища изготовлен из алюминиевого сплава и оснащен двумя интеллектуальными, малошумными вентиляторами. D5-300 прошел несколько стандартных тестов, которые отмечены сертификатами, включая FCC, CE, UL, GS и RoHS.

RAID-хранилище TerraMaster D5-300 продается по цене 269,99 долларов (20 900 руб.).



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