Китайская компания TCL представила новые смартфоны в серии TCL 20 «на любой вкус». Это - модели TCL 20 Pro 5G, TCL 20L+ и TCL 20L. Впервые их анонс состоялся на выставке CES 2021, теперь объявлено, что новые смартфоны поступили в продажу.
Производитель выделяет в качестве главной новинки применение в новых моделях технологии оптимизации изображения NXTVISION. Это - собственная разработка TCL, которая обеспечивает четкую детализацию и высокий контрастность, позволяя сблизить изображения на экране с реальностью. Технология NXTVISION предлагает также ряд профилактических функций, которые помогают сохранять здоровое зрение и снижать нагрузку на глаза.
Все смартфоны серии TCL 20 рекомендованы к использованию не только домашним пользователям, но и в корпоративном сегменте. Все модели прошли проверки Google по программе Android Enterprise Recommended на соответствие стандартам безопасности и требованиям к производительности.
Флагманский смартфон TCL 20 Pro 5G
Флагманский смартфон TCL 20 Pro 5G
Флагманский смартфон TCL 20 Pro 5G отличается сверхчетким изображением, благодаря использованию экранного процессора NXTVISION, и гармоничным дизайном, рассчитанным на любителей стильных решений.
Изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED-экран имеет разрешение FHD+ (1080х2400 пикселей). Технология NXTVISION второго поколения обеспечивает высокую точность цветопередачи и создает эффект погружения, благодаря кинематографическому соотношению сторон (20:9), которое хорошо сочетается с просмотром фильмов и сериалов. ИИ позволяет осуществлять оптимизацию изображения в реальном времени, автоматически адаптировать цвет, контрастность и резкость. Поддержка формата HDR10 подходит для просмотра сериалов и фильмов на платформе Netflix. Пиковая яркость экрана составляет 700 нит.
По результатам тестирования DXOMARK экран TCL 20 Pro 5G получил высокую оценку в 89 баллов, оказавшись в числе лучших мобильных устройств по параметрам экрана благодаря технологии NXTVISION.
Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 750G 5G (SM7225) и имеет 8-ядерный процессор Qualcomm Kryo 570 Gold с двумя ядрами Cortex-A77 2,0 ГГц и процессор Qualcomm Kryo 570 Silver с шестью ядрами Cortex-A55 1,7 ГГц. Графический ускоритель - Qualcomm Adreno 800 МГц. ОЗУ имеет тип LPDDR4X и составляет 6 Гбайт.
TCL 20 Pro 5G оборудован основной квадрокамерой с технологией оптической стабилизации изображения (OIS). Она состоит из основного 48-Мп модуля с сенсором Sony IMX582, имеющим диафрагму f/1.79, 6-Мп модуля для сверхширокоугольной съемки с диафрагмой f/2.4, 5-Мп модуля для макросъемки с диафрагмой f/2.2 и 2-Мп сенсора глубины резкости. Фронтальная камера 32 Мп поддерживает режим HDR и, благодаря использованию сенсора с задней подсветкой, позволяет создавать чёткие и яркие снимки даже при съемке против солнца или в тени.
Флагманский смартфон TCL 20 Pro 5G
Емкость батареи составляет 4500 мАч, поддерживаются технологии быстрой зарядки 18 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Смартфон оснащён встроенной памятью на 256 Гбайт и поддерживает карты памяти microSD объемом до 1 Тбайт.
Флагманский смартфон TCL 20 Pro 5G
Смартфон поддерживает сети 5G в диапазонах n1/3/5/7/8/28/40/41/78. Он поступит в продажу по цене 549 евро (49 900 руб.). Цена устройства и дата начала продаж на российском рынке будут объявлены дополнительно.
Смартфон TCL 20L+
Смартфон TCL 20L+
Вторая анонсированная модель TCL 20L+ отличается большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ (1080х2400 пикселей) и поддержкой технологии NXTVISION, наличием передовых возможностей для фото- и видеосъемки и эффектным цветовым решением.
Смартфон TCL 20L+ - это первый телефон в линейке компании, который оснащен экраном с технологией круговой поляризации изображения, сертифицированным лабораторией TÜV Rheinland. Благодаря этому, экран способен четко передавать изображение, сохраняя реалистичность цвета, даже если смотреть на него через солнечные очки в яркий летний день. Дисплей имеет пиковую яркость 500 нит, контрастность 1500:1, соотношение сторон 20:9.
Квадрокамера TCL 20L+ оснащена основным 64-Мп модулем с диафрагмой f/2.0 и углом обзора 80,3°. Она способна получать четкие снимки с качественной цветопередачей.
Смартфон TCL 20L+
Помимо основной камеры, в наличии есть также 8 Мп широкоугольная камера с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 118°, 2 Мп- макрокамера с диафрагмой f/2.4 и углом обзора 83° и 2 Мп датчик глубины резкости. Фронтальная камера с 16 Мп сенсором и задней подсветкой позволяет создавать селфи при любом освещении.
Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 662, имеющим 8-ядерный процессор Qualcomm Kryo 260 (4x Gold 2,0 ГГц, 4x Silver 1,8 ГГц) и графический ускоритель Qualcomm Adreno 610. ОЗУ - 4 Гбайт, основная память - 128 Гбайт.
Смартфон TCL 20L+
Задняя крышка смартфона украшена узором из миллионов призматических кристаллов, который напоминает Млечный Путь. Покрытие задней крышки устойчиво к появлению отпечатков пальцев и царапин. Модель TCL 20L+ будет доступна по цене 269 евро (24 500 руб.). Цена устройства и дата начала продаж на российском рынке будут объявлены дополнительно.
Бюджетная модель TCL 20L
Бюджетная модель TCL 20L
Бюджетная модель TCL 20L оснащена 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+ (1080х2400 пикселей) и поддержкой технологии круговой поляризации изображения, сертифицированным лабораторией TÜV Rheinland.
Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 662 с 8-ядерным процессором Qualcomm Kryo 260 (4x Gold 2,0 ГГц,4x Silver 1,8 ГГц) и графическим ускорителем Qualcomm Adreno 610.
Бюджетная модель TCL 20L
При обычном использовании TCL 20L может держать заряд батареи емкостью 5000 мАч до двух дней. Смартфон обладает возможностью быстрой зарядки мощностью 18 Вт и оснащен встроенной функцией управления ресурсами, которая оптимизирует производительность и время работы от батареи.
Модель TCL 20L будет доступна по цене 229 евро (20 800 руб.). Цена устройства и дата начала продаж на российском рынке будут объявлены дополнительно.
Бюджетная модель TCL 20L
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