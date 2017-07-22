TCL показала рабочий прототип смартфона Fold 'n Roll, сочетающего в себе три форм-фактора. Хотя это концептуальная модель «3-в-1», она уже рассматривается как рабочее устройство для создания мобильного устройства нового типа. Она отражает новое направление исследований, проводимых компаний, по созданию устройств с гибким дисплеем.
Демонстрация концептуальной модели состоялась во время мероприятия, на котором были анонсированы новые смартфоны TCL, о которых THG.ru уже сообщал ранее. Отличие концептуального образца состоит в использовании «складного» дисплея. В нем применяются несколько принципов, связанных как с раздвиганием дисплея, так и с его разворотом.
TCL пока не предлагает коммерческих моделей складных телефонов нового типа. Показанный образец относится сугубо к концептуальному типу для демонстрации устройств с разным форм-фактором. Концептуальная модель TCL Fold 'n Roll имеет тип «3-в-1», поскольку может применяться как в сложенном состоянии, так и после его раскладывания и разворачивания.
В сложенном состоянии гибкий экран TCL Fold n 'Roll располагается с обеих сторон - передней и задней. Разработчики называют это форматом смартфона. Размер передней панели составляет привычные 6,87 дюйма. В разложенном состоянии диагональ дисплея увеличивается до 8,85 дюйма - формат фаблета. Наконец, дисплей можно еще и раздвинуть, чтобы получить в итоге устройство в форм-факторе 10-дюймового планшета. В результате, одно устройство фактически имеет три разных форм-фактора.
Его изучение позволило увидеть в нижней части две прорези. По мнению экспертов, они относятся к динамикам, однако близкое расположение прорезей вызывает вопросы.
На концептуальной модели присутствует также разъем USB-C. Рядом есть какое-то подобие стилуса. Поскольку стилус виден только с торца, то сказать однозначно, стилус это или кнопка, невозможно.
На верхнем торце устройства видна кнопка, которую эксперты приняли за орган управления, возможно, громкостью звучания. Можно различить также места для размещения трех камер: они могут одновременно служить и как фронтальные, и как задние.
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