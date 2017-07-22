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Canon выпустила PIXMA G640 и PIXMA G540 для фотопечати

15 апреля 2021, 11:34




Компания Canon объявила о расширении линейки струйных принтеров со встроенной системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ) и выпуске двух новых моделей для фотопечати: PIXMA G640 и PIXMA G540. Первая модель относится к типу МФУ, вторая - к струйным фотопринтерам.

Canon нарастила «Формулу выгодной печати» выпуском моделей PIXMA G640 и PIXMA G540


В обеих моделях применяется фирменная система печати с печатающими головками FINE, которая отличается повышенным качеством фотопечати и невысокой зернистостью. По оценкам производителя, модели отличаются простотой обслуживания и предоставляют поддержку широкого ассортимента типов носителей.

Canon нарастила «Формулу выгодной печати» выпуском моделей PIXMA G640 и PIXMA G540

МФУ PIXMA G640


В новых системах используется усовершенствованная схема печати из шести цветов чернил ChromaLife 100. Появились два новых цвета: красный и серый. Благодаря этому, удалось расширить цветовую гамму и лучше передавать затененные области и насыщенные оттенки, что помогает создавать эффектные фотографии с выраженным контрастом.

При разработке новых моделей Canon стремилась к единообразной передаче цвета на разных носителях: от двусторонней матовой до глянцевой и полуглянцевой фотобумаги. Предусмотрена фотопечать снимков на бумаге из ассортимента Canon без полей вплоть до формата A4.

Canon нарастила «Формулу выгодной печати» выпуском моделей PIXMA G640 и PIXMA G540

Струйный фотопринтер PIXMA G540


Новые струйные принтеры Canon оснащены встроенной системой СНПЧ с ресурсом, достаточным для печати примерно 3800 фотографий 10x15 см. Печать снимка 10x15 см занимает не более 47 секунд, а задний лоток вмещает до 100 листов бумаги.

Canon также сообщает о свободной продаже заменяемого абсорбера, что позволяет дозаправлять PIXMA G640 и G540 без обращения в сервисный центр. Бутылочки с чернилами оснащены специальными соплами с функцией ключа, который исключает вероятность ошибки в цвете в процессе заправки.

Canon нарастила «Формулу выгодной печати» выпуском моделей PIXMA G640 и PIXMA G540


В моделях PIXMA G640 и G540 имеется встроенный модуль Wi-Fi, позволяющий подключаться к устройствам беспроводным путем, а также использовать функции Mopria для Android и Apple AirPrint.



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