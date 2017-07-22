Компания Canon объявила о разработке высокоскоростной, беззеркальной камеры EOS R3 с уникальным байонетом RF, отличающейся минимальной скоростью задержки на любых операциях при фотосъемке. В новой модели совмещаются характеристики зеркальных и беззеркальных камер Canon, а сам производитель рассматривает EOS R3 как гибридную камеру, отвечающую требованиям профессиональной репортажной фотосъемки.
Как сообщает Canon, камера EOS R3 оснащена новым многослойным (stacked) датчиком CMOS 35 мм с задней подсветкой (BSI), разработанным Canon. Сенсор работает вместе с мощным процессором обработки изображения DIGIC X и позволяет по-новому управлять автофокусировкой «с помощью взгляда». Благодаря достигнутому сочетанию, можно реализовать высокоскоростную съемку фото и видео со скоростью 30 кадр/сек, применяя следящую автофокусировку/автоэкспозицию. Это позволяет добиться минимальных искажений в кадре, которые нередко возникали раньше из-за расфокусировки быстродвижущихся объектов или при быстрой смене сцены съемки фотографом.
В новом аппарате используется электронный затвор, который является идеальным, по мнению Canщт, решением, например, для спортивных фотографов.
Компания отмечает наличие инновационной функции автофокусировки «при помощи взгляда в видоискатель». Впервые эта технология появилась у модели EOS 5. Теперь в EOS R3 она получила дальнейшее развитие.
Ее появление связано с тем, что использование привычного мультиконтроллера или кнопок замедляют процесс фокусировки. Новая технология фокусировки по взгляду позволяет запечатлеть важные и динамичные моменты без риска пропустить «тот самый важный момент». Новая функция предоставляет интуитивный и быстрый выбор точки автофокусировки.
Применяемый в новой камере процессор DIGIC X не ограничивает творческие замыслы фотографа. Он позволяет EOS R3 получать точную фокусировку на человеке или животном, даже при его стремительном перемещении. Технология автофокусировки нового поколения Dual Pixel CMOS AF отслеживает глаза, голову и тело объекта.
Canon также упомянула о создании новой следящей модели автофокусировки, но ее подробности Canon собирается раскрыть поздней.
Вместе с анонсом камеры Canon представила новые телеобъективы RF 400mm F2.8L IS USM и RF 600mm F4L IS USM для профессиональной, спортивной и live style фото- и видеосъемки. Среди новинок представлен также объектив для портретной и макросъемки Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM, который является первым в мире макрообъективом с автофокусировкой и увеличением в 1,4 раза.
Корпус EOS R3 отличается повышенной прочностью, пыле- и влагостойкостью, не уступающей легендарной камере Canon EOS-1. Предусмотрен встроенный дополнительный батарейный блок, что позволяет уверенно снимать в любых условиях: в помещении и на улице, на стадионе и в бассейне, в солнечный день и снежную погоду.
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