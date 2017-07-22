РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Сверхбыстрая беззеркальная камера EOS R3 позволяет наводить на резкость по взгляду

15 апреля 2021, 13:15




Компания Canon объявила о разработке высокоскоростной, беззеркальной камеры EOS R3 с уникальным байонетом RF, отличающейся минимальной скоростью задержки на любых операциях при фотосъемке. В новой модели совмещаются характеристики зеркальных и беззеркальных камер Canon, а сам производитель рассматривает EOS R3 как гибридную камеру, отвечающую требованиям профессиональной репортажной фотосъемки.

Сверхбыстрая беззеркальная камера EOS R3 позволяет наводить на резкость по взгляду


Как сообщает Canon, камера EOS R3 оснащена новым многослойным (stacked) датчиком CMOS 35 мм с задней подсветкой (BSI), разработанным Canon. Сенсор работает вместе с мощным процессором обработки изображения DIGIC X и позволяет по-новому управлять автофокусировкой «с помощью взгляда». Благодаря достигнутому сочетанию, можно реализовать высокоскоростную съемку фото и видео со скоростью 30 кадр/сек, применяя следящую автофокусировку/автоэкспозицию. Это позволяет добиться минимальных искажений в кадре, которые нередко возникали раньше из-за расфокусировки быстродвижущихся объектов или при быстрой смене сцены съемки фотографом.

В новом аппарате используется электронный затвор, который является идеальным, по мнению Canщт, решением, например, для спортивных фотографов.

Компания отмечает наличие инновационной функции автофокусировки «при помощи взгляда в видоискатель». Впервые эта технология появилась у модели EOS 5. Теперь в EOS R3 она получила дальнейшее развитие.

Ее появление связано с тем, что использование привычного мультиконтроллера или кнопок замедляют процесс фокусировки. Новая технология фокусировки по взгляду позволяет запечатлеть важные и динамичные моменты без риска пропустить «тот самый важный момент». Новая функция предоставляет интуитивный и быстрый выбор точки автофокусировки.

Сверхбыстрая беззеркальная камера EOS R3 позволяет наводить на резкость по взгляду


Применяемый в новой камере процессор DIGIC X не ограничивает творческие замыслы фотографа. Он позволяет EOS R3 получать точную фокусировку на человеке или животном, даже при его стремительном перемещении. Технология автофокусировки нового поколения Dual Pixel CMOS AF отслеживает глаза, голову и тело объекта.

Canon также упомянула о создании новой следящей модели автофокусировки, но ее подробности Canon собирается раскрыть поздней.

Сверхбыстрая беззеркальная камера EOS R3 позволяет наводить на резкость по взгляду


Вместе с анонсом камеры Canon представила новые телеобъективы RF 400mm F2.8L IS USM и RF 600mm F4L IS USM для профессиональной, спортивной и live style фото- и видеосъемки. Среди новинок представлен также объектив для портретной и макросъемки Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM, который является первым в мире макрообъективом с автофокусировкой и увеличением в 1,4 раза.

Корпус EOS R3 отличается повышенной прочностью, пыле- и влагостойкостью, не уступающей легендарной камере Canon EOS-1. Предусмотрен встроенный дополнительный батарейный блок, что позволяет уверенно снимать в любых условиях: в помещении и на улице, на стадионе и в бассейне, в солнечный день и снежную погоду.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

Читайте также:

  • Samsung внедрит стабилизацию со сдвигом сенсора в свои флагманы
  • Samsung хочет установить оптику Olympus в смартфонах Galaxy
  • Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и подходит для быстрых селфи даже детям
  • Xiaomi запатентовала технологию раскрытия присутствия «Большого брата»
  • Sony выпустила рекордный индустриальный сенсор CMOS IMX661 с разрешением 127,68 Мп

    • предыдущая новость
    Canon выпустила PIXMA G640 и PIXMA G540 для фотопечати

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 апреля, 2021

    Сверхбыстрая беззеркальная камера EOS R3 позволяет наводить на резкость по взгляду

    Canon выпустила PIXMA G640 и PIXMA G540 для фотопечати

    TCL показала прототип смартфона Fold 'n Roll, сочетающего в себе три форм-фактора

    14 апреля, 2021

    Анонс TCL 20: новые смартфоны на любой вкус

    TerraMaster D5-300 позволяет сохранить в RAID-массиве до 90 Тбайт данных

    6,1-дюймовый смартфон Sony Xperia 5 III имеет все необходимое для качественной фотосъемки

    Программа управления марсианским вертолетом оказалась «дырявой»: NASA намерена поставить заплатку

    Представлен 6,5-дюймовый флагман Sony Xperia 1 III для профессиональной съемки

    6,7-дюймовый «квантовый» смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 5G выпущен в Корее

    Беспроводная мышь Logitech VOICE M380 научилась понимать команды с полуслова

    Galax выпустит модули памяти DDR5 для оверклокеров к концу 2021 года

    13 апреля, 2021

    AMD представила настольные процессоры Ryzen 5000G с графикой Radeon

    Новая версия дорожной карты AMD Ryzen: большие изменения для Zen 4

    Финляндия запустит первый в мире деревянный спутник CubeSat и сделает селфи на орбите

    Samsung внедрит стабилизацию со сдвигом сенсора в свои флагманы

    Sony намерена создать мобильные версии своих игр для PlayStation

    AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 для OEM-каналов

    NVIDIA будет развивать все типы процессоров в рамках единой noname-архитектуры

    NVIDIA представила процессор GRACE для суперкомпьютеров нового поколения

    Один из первых ноутбуков с графикой Intel DG1 стал доступен для предзаказа

    ССЫЛКИ