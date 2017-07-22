Норвежский стартап Playpulse выпустил умный велотренажер Playpulse One и, не дожидаясь его раскрутки в медиа, сразу объявил о доступности для льготного предварительного заказа с 30% скидкой. Сам тренажер появится в продаже в четвертом квартале 2021 года и будет стоить 1999 долларов (155 000 руб.).
Идея велотренажера Playpulse One состоит в том, что он позволяет совместить занятия фитнесом с отдыхом и развлечениями. Велотренажер дооборудован и имеет постоянное подключение к интернету. Оно может использоваться для потоковой передачи фильмов или игр.
На велотренажере Playpulse One установлен 24-дюймовый сенсорный дисплей, он предоставляет услугу подписки на занятия в тренажерном зале и на доступ к ряду онлайн-функций.
В результате велотренажер стал не просто «еще и телевизором». Его просмотр может быть синхронизирован с определенной целью во время тренировки. Например, если пользователь не соблюдает заданный режим упражнений, отстает от заданного изменения уровня активности, то экран темнеет.
Теперь на интеллектуальном велотренажере Playpulse One можно крутить педали и одновременно играть в игры. В качестве органов управления используются педали, а система оценивает нажим ногами, который на них оказывается. Тем самым происходит управление ходом запущенной игры.
При запуске доступны сразу несколько игр типа уличных гонок и гонок на защищенных автомобилях. Позднее производитель обещает добавить еще другие игры. Сейчас они находятся в разработке.
Отличительной особенностью велотренажера Playpulse One является более высокая, «вертикальная» посадка. Это сделано для того, чтобы обеспечить удобный просмотр видео Netflix или для удобства участия в играх во время езды.
Слева на раздельном руле установлен джойстик, справа находятся четыре кнопки, датчики сердечного ритма установлены на рукоятке.
Умный велотренажер Playpulse One предоставляет подписку в размере 19,99 долларов в месяц после шестимесячного бесплатного периода. По подписке можно получить определенный набор упражнений для достижения конкретных фитнес-целей.
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