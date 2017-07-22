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Patriot Viper выпустил SSD-накопители VP4300 M.2 Gen4 с двумя сменными радиаторами

15 апреля 2021, 16:37




Игровой бренд Viper Gaming, являющийся подразделением американской компании Patriot Memory, известной своими разработками и производством флэш-хранилищ, модулей памяти, твердотельных накопителей и игровой периферии для настольных компьютеров, объявил о выпуске твердотельные накопители M.2 NVMe серии VP4300 с тремя вариантами теплоотвода.

Новые модели используют для своей работы шину PCI-Express 4.0 x4. В состав модулей входят контроллеры Innogrit IG5236 и флеш-память 3D TLC NAND.

Patriot Viper выпустил SSD-накопители VP4300 M.2 Gen4 с тремя вариантами теплоотвода


Viper Gaming выпускает две модели накопителей, отличающиеся своей емкостью: 1 Тбайт и 2 Тбайт.

По данным производителя, скорость последовательного чтения доходит до 7400 Мбит/с, скорость последовательной записи - до 6800 Мбит/с для моделей на 2 Тбайт и до 5500 Мбит/с для моделей на 1 Тбайт. Скорость ввода-вывода при произвольном доступе 4K составляет до 800 000 IOPS.

В комплект входит как сам SSD-модуль, так и два радиатора для его тепловой защиты.

Patriot Viper выпустил SSD-накопители VP4300 M.2 Gen4 с тремя вариантами теплоотвода


В местах, где отвод тепла с радиаторов затруднен, например, в ноутбуках, где может возникать блокировка потока воздуха и вследствие этого перегрев, можно устанавливать без всякой тепловой защиты. Там же, где можно обеспечить отвод тепла, компания предлагает на выбор либо тонкий медный радиатор, в котором установлена термопрокладка на основе графена, либо более массивый алюминиевый радиатор.


Patriot Viper выпустил SSD-накопители VP4300 M.2 Gen4 с тремя вариантами теплоотвода

На новые модели хранилищ распространяется 5-летняя гарантия. Цену компания не раскрыла.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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