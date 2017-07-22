Игровой бренд Viper Gaming, являющийся подразделением американской компании Patriot Memory, известной своими разработками и производством флэш-хранилищ, модулей памяти, твердотельных накопителей и игровой периферии для настольных компьютеров, объявил о выпуске твердотельные накопители M.2 NVMe серии VP4300 с тремя вариантами теплоотвода.
Новые модели используют для своей работы шину PCI-Express 4.0 x4. В состав модулей входят контроллеры Innogrit IG5236 и флеш-память 3D TLC NAND.
Viper Gaming выпускает две модели накопителей, отличающиеся своей емкостью: 1 Тбайт и 2 Тбайт.
По данным производителя, скорость последовательного чтения доходит до 7400 Мбит/с, скорость последовательной записи - до 6800 Мбит/с для моделей на 2 Тбайт и до 5500 Мбит/с для моделей на 1 Тбайт. Скорость ввода-вывода при произвольном доступе 4K составляет до 800 000 IOPS.
В комплект входит как сам SSD-модуль, так и два радиатора для его тепловой защиты.
В местах, где отвод тепла с радиаторов затруднен, например, в ноутбуках, где может возникать блокировка потока воздуха и вследствие этого перегрев, можно устанавливать без всякой тепловой защиты. Там же, где можно обеспечить отвод тепла, компания предлагает на выбор либо тонкий медный радиатор, в котором установлена термопрокладка на основе графена, либо более массивый алюминиевый радиатор.
На новые модели хранилищ распространяется 5-летняя гарантия. Цену компания не раскрыла.