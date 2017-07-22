Gigabyte стала первой компанией среди партнеров NVIDIA, выпустившей специализированную майнинг-карту CMP 30HX. Она относится к серии новых видеокарт Nvidia, специально разработанных для майнеров.
Ранее компания NVIDIA объявила, что предоставит партнерам чипы новой серии Crypto Mining Processor HX к концу первого квартала. По всей видимости, NVIDIA сдержала свое обещание, но до сегодняшнего дня ни один партнер не продемонстрировал своего решения для майнинга на базе нового чипсета. Компания Gigabyte стала первой в этом списке.
Первой страной, где новая майнинг-карта появилась в продаже, стала Румыния. Карта продается там по цене 720 долларов (55 800 руб.). Правда, пока на текущий момент времени нет полной ясности, соответствует ли объявленная цена рекомендованной производителем или является спекулятивной.
О самой карте пока можно судить по информации, размещенной на сайте VideoCardz.NET. Там указано, что карта GIGABYTE CMP 30HX построена на базе графического чипсета TU116-100 с базовой частотой 1530 МГц. GPU оснащен 1408 ядрами CUDA, они могут быть разогнаны до частоты 1785 МГц. На борту карты имеется буферная видеопамять GDDR6 размером 6 Гбайт, доступ к которой осуществляется по 192-разрядной шине. Карта оснащена системой охлаждения WINDFORCE 2X с попеременно вращающимися 90-миллиметровыми вентиляторами. Видеовыходы у новой карты отсутствуют.
Компания Gigabyte пока не подтвердила достоверность данных, опубликованных на VideoCardz.NET. В то же время эта информация попала в общий доступ несколько недель назад, и за это время NVIDIA не опровергла их.
Модель CMP 30HX относится к новой серии майнинг-карт NVIDIA начального уровня. В новой серии она будет иметь наименьшую производительность.
В дальнейшем NVIDIA собирается выпустить модели CMP 40HX и CMP 50HX на базе графических процессоров TU106-100 и TU102-100 соответственно. Ходят слухи, что NVIDIA готовит к выпуску также еще две видеокарты для майнеров на базе Ampere; они получат названия CMP 90HX и CMP 170X. Однако пока эта информация не подтверждена.
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