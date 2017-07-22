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Novachips выпустила 2,5-дюймовый сверхнадежный SSD-накопитель SCALAR-20T емкостью 20 Тбайт

15 апреля 2021, 19:37




Южнокорейская компания Novachips объявила о начале поставок новой модели твердотельных накопителей большой емкости серии SCALAR повышенной надежности. Ее новый продукт получил название SCALAR-20T. Он представляет собой 2,5-дюймовый SSD-накопитель SATA MLC (Multi-Level Cell) емкостью 20 Тбайт. Это изделие дополняет серию твердотельных устройств хранения SCALAR компании Novachips, которые на сегодняшний день представлены моделями емкостью от 1 Тбайт до 10 Тбайт.

В новом накопителе SCALAR-20T использованы только собственные аппаратные и программные решения компании Novachips, начиная с контроллера Novachips NVS3800 и заканчивая всех элементов устройства, включая чипы JBOD и RAID.

Novachips выпустила 2,5-дюймовый SSD-накопитель SCALAR-20T емкостью 20 Тбайт


Благодаря ориентации только на собственные разработки, компания Novachips сумела преодолеть структурные проблемы, возникающие при создании флеш-хранилищ большой емкости. Ограничивающим фактором для них стал интерфейс стандартной топологии шины между контроллерами SSD и флэш-памятью NAND. Компания Novachips решила эту проблему, используя уникальную кольцевую топологию «точка-точка», которая помогла создать новый твердотельный накопитель SCALAR-20T емкостью 20 Тбайт, не имеющий изъяснов в производительности и надежности из-за «зашумлений», возникающих в каналах передачи данных.

Накопители SCALAR-20T предлагаются двух типов. Первый тип носит название C-grade и предназначен для использования в коммерческих прикладных проектах: редактирование и запись профессионального видео, мобильные рабочие станции, внешние портативные USB-накопители или корпоративные серверные хранилища. Второй тип называется I-grade; он был разработан для промышленных приложений, таких как защищенные системы хранения, беспилотные автомобили, авионика, приложения для оборонных структур.

Продукты типа I-класса проходят тестирование для работы в самых суровых условиях, включая экстремальные температуры от -40 °C до +85 °C. Эти изделия способны обеспечить оптимальную производительность в любых ситуациях, с которыми может столкнуться устройство в реальной жизни. Твердотельные накопители типа I-grade также поддерживают шифрование, благодаря чему их содержимое может быть надежно удалено по внешнему сигналу в течение нескольких секунд на всем объеме доступной емкости 20 Тбайт.



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