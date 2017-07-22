Компания ZTE анонсировала в Китае выпуск новых моделей флагманских смартфонов Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra. Их выпуск ожидался значительно раньше, но компания задерживала анонс. Наконец он состоялся.
На церемонии президенту ZTE Ни Фей задали вопрос, почему возникла задержка и связана ли она с оснащением дисплейных матриц подэкранным датчиком отпечатка пальцев. Руководитель ZTE ответил, что задержка была обусловлена исключительно глобальным дефицитом чипов, из-за которого пришлось задержать анонс.
ZTE Axon 30 Ultra
Оба новых аппарата имеют 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, частота дискретизации касания 360 Гц. Высокое качество изображения обеспечивает 10-битная передача глубины цвета и 100% охват цветовой гаммой по DCI-P3. Селфи-камера с разрешением 16 Мп размещается в верхней центральной части дисплея в отверстии круглой элегантной формы.
Высокая производительность флагманских смартфонов создается за счет установки лучшего на сегодняшний день 5-нм чипсета Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Оснащение памятью также отличное. У модели Axon 30 Pro устанавливается от 6 до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 Гбайт основной встроенной памяти UFS 3.1. Оснащение модели Axon 30 Ultra отличается добавкой «еще пары Гбайт»: варианты оснащения оперативной памятью - 8, 12 или 16 Гбайт.
ZTE Axon 30 Ultra
Отличительная особенность новой серии - это отсутствие наращивания хранилища за счет карты microSD. Некоторым это не нравится, но большинство пользователей соглашаются, что объема основного хранилища достаточно, чтобы удовлетворить всем потребностям.
Конструкция корпуса ZTE Axon 30 Ultra отличается двойным изогнутым контуром с использованием экологически чистого процесса травления. 15 финишных проходов позволяют достичь ощущения касания, близкого к «настоящему шелку». Процесс доводки предусматривает индивидуальную формулу «шлифования» и «травления». При этом обеспечивается достаточно мелкая текстура, что создает ощущение гладкости и хороший глянцевый эффект. Корпус получился устойчивый к царапинам, износостойкий, антибликовый, а на его поврехности не остается отпечатков пальцев, которые всегда портят внешний вид смартфона.
ZTE Axon 30 Pro
Набор камер ZTE Axon 30 Ultra представлен основным датчиком изображения с разрешением 64 Мп на базе сенсора Sony IMX686 с оптической стабилизацией и отличной диафрагмой f/1,6. На пару с ним имеется 64-Мп широкоугольная камера с сенсором Samsung GW3 и диафрагмой f/2,2, 64-Мп портретная камера на базе сенсора Samsung GW3 с диафрагмой f/1,9, а также телемодуль с перископическим 8-Мп объективом и OIS стабилизацией, обеспечивающий 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 60-кратный цифровой зум. Эту многофункциональную систему дополняет светодиодная вспышка и лазерный датчик для фокусировки.
Набор камер ZTE Axon 30 Pro немного скромней, но все равно выглядит привлекательным. Основная и широкоугольная камеры те же, что и для версии Ultra. На пару с ними установлена 5 Мп камера для макросъемки, позволяющая снимать с расстояния до 3 см, и 2 Мп датчик глубины со вспышкой.
Все основные камеры поддерживают алгоритм Super Night AI для съемки ночного неба. Режим Super Moon в ZTE Axon 30 Ultra работает с одновременным использованием нескольких камер с последующим расчетом при слиянии получаемых изображений, что позволяет получать красивые перспективы, сообщает компания.
Цены:
ZTE Axon 30 Pro:
6 Гбайт + 128 Гбайт: 459 долл. (35 000 руб.)
8 Гбайт + 128 Гбайт: 505 долл. (38 600 руб.)
8 Гбайт + 256 Гбайт: 551 долл. (42 100 руб.)
Цены на ZTE Axon 30 Ultra:
8 Гбайт + 256 Гбайт: 720 долл. (55 000 руб.)
12 Гбайт + 256 Гбайт: 765 долл. (58 400 руб.)
16 Гбайт + 512 Гбайт: 1021 долл. (78 000 руб.)
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".