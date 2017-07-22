Компания DJI официально объявила о выпуске новой модели квадрокоптера Air 2S, который рассматривается как преемник популярного Mavic Air 2. Предшественник был выпущен в прошлом году и получил множество лестных отзывов за свои высокотехнологичные функции, мощные полетные характеристики и компактность используемого форм-фактора.
Главное отличие новой модели DJI Air 2S состоит в установке видеокамеры с более высокими техническими характеристиками. Ряд других более мелких улучшений также выгодно выделяет его на фоне предшественника.
Теперь о сенсоре. В новом DJI Air 2S установлен большой 1-дюймовый CMOS-сенсор по сравнению с 0,5-дюймовым сенсором, который устанавливается в Mavic Air 2. Значительно вырос и размер пикселей, теперь он составляет 2,4 мкм по сравнению с 0,8 мкм у Mavic Air 2. Установка датчика большего размера означает, что Air 2S способен делать снимки с разрешением до 5,4K. Для сравнения, предшественник Mavic Air 2 позволяет снимать до уровня 2,7K.
DJI Air 2s весит на 25 г больше, чем Mavic Air 2 (570 г). В то же время для работы используется прежний аккумулятор емкостью 3500 мАч. Ресурс активной работы Air 2s в результате составляет около 31 минуты (без ветра), тогда как предшественник Mavic Air 2 мог работать в течение 33 минут.
По всей видимости, инженеры DJI были вынуждены использовать прежний аккумулятор, потому что его замена потребует большого объема испытательных работ. В DJI посчитали, что более высокие технические характеристики стоят того, чтобы пожертвовать 2 минутами времени полета.
Максимальная высота полета прежней модели составляла 5000 м над уровнем моря. Можно предположить, что новый дрон Air 2s будет взлетать на меньшую высоту. Но съемка с высоты 5 км не так критична, как рост качества получаемых снимков.
DJI Air 2S способен избегать препятствий при движении вверх или вниз, вперед или назад. Благодаря поддержке стандарта OcuSync, гаджет имеет максимальную дальность управления 12 км, что немного больше, чем у Air 2, максимальная дальность передачи сигнала которого составляет 10 км (FCC) и 6 км (CE, SRRC, MIC).
Цена нового дрона DJI Air 2S начинается от 999 долларов (77 000 руб.) за базовую комплектацию, содержащую дрон, аккумулятор, две пары пропеллеров и контроллер DJI RC-N1.
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