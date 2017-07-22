РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс квадрокоптера DJI Air 2S: поддержка 5,4К-видео и большой 1-дюймовый сенсор

16 апреля 2021, 09:34




Компания DJI официально объявила о выпуске новой модели квадрокоптера Air 2S, который рассматривается как преемник популярного Mavic Air 2. Предшественник был выпущен в прошлом году и получил множество лестных отзывов за свои высокотехнологичные функции, мощные полетные характеристики и компактность используемого форм-фактора.

Главное отличие новой модели DJI Air 2S состоит в установке видеокамеры с более высокими техническими характеристиками. Ряд других более мелких улучшений также выгодно выделяет его на фоне предшественника.

Новый дрон DJI Air 2S стал тяжелей Mavic Air 2, но более зорким


Теперь о сенсоре. В новом DJI Air 2S установлен большой 1-дюймовый CMOS-сенсор по сравнению с 0,5-дюймовым сенсором, который устанавливается в Mavic Air 2. Значительно вырос и размер пикселей, теперь он составляет 2,4 мкм по сравнению с 0,8 мкм у Mavic Air 2. Установка датчика большего размера означает, что Air 2S способен делать снимки с разрешением до 5,4K. Для сравнения, предшественник Mavic Air 2 позволяет снимать до уровня 2,7K.

Новый дрон DJI Air 2S стал тяжелей Mavic Air 2, но более зорким


DJI Air 2s весит на 25 г больше, чем Mavic Air 2 (570 г). В то же время для работы используется прежний аккумулятор емкостью 3500 мАч. Ресурс активной работы Air 2s в результате составляет около 31 минуты (без ветра), тогда как предшественник Mavic Air 2 мог работать в течение 33 минут.

По всей видимости, инженеры DJI были вынуждены использовать прежний аккумулятор, потому что его замена потребует большого объема испытательных работ. В DJI посчитали, что более высокие технические характеристики стоят того, чтобы пожертвовать 2 минутами времени полета.

Максимальная высота полета прежней модели составляла 5000 м над уровнем моря. Можно предположить, что новый дрон Air 2s будет взлетать на меньшую высоту. Но съемка с высоты 5 км не так критична, как рост качества получаемых снимков.

DJI Air 2S способен избегать препятствий при движении вверх или вниз, вперед или назад. Благодаря поддержке стандарта OcuSync, гаджет имеет максимальную дальность управления 12 км, что немного больше, чем у Air 2, максимальная дальность передачи сигнала которого составляет 10 км (FCC) и 6 км (CE, SRRC, MIC).

Новый дрон DJI Air 2S стал тяжелей Mavic Air 2, но более зорким


Цена нового дрона DJI Air 2S начинается от 999 долларов (77 000 руб.) за базовую комплектацию, содержащую дрон, аккумулятор, две пары пропеллеров и контроллер DJI RC-N1.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Viper 8KHz. Razer Viper 8KHz - это, пожалуй, лучшее олицетворение девиза Razer: «Сделано геймерами для геймеров». В ней есть всё, что нужно истинным геймерам. Это и сенсор Razer Focus+ с разрешением 20000 DPI, и надёжные оптические переключатели Razer, и, что самое главное, технология HyperPolling с потрясающей частотой опроса сенсора в 8000 Гц. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Viper 8KHz: сверхбыстрая мышь для настоящих геймеров".

Читайте также:

  • Умный велотренажер Playpulse One совмещает фитнес с играми и развлечениями
  • Canon выпустила PIXMA G640 и PIXMA G540 для фотопечати
  • Программа управления марсианским вертолетом оказалась «дырявой»: NASA намерена поставить заплатку
  • Беспроводная мышь Logitech VOICE M380 научилась понимать команды с полуслова
  • Финляндия запустит первый в мире деревянный спутник CubeSat и сделает селфи на орбите

    • предыдущая новость
    ZTE выпустила давно ожидаемые 6,67-дюймовые флагманы Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 апреля, 2021

    Анонс квадрокоптера DJI Air 2S: поддержка 5,4К-видео и большой 1-дюймовый сенсор

    15 апреля, 2021

    ZTE выпустила давно ожидаемые 6,67-дюймовые флагманы Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro

    Novachips выпустила 2,5-дюймовый сверхнадежный SSD-накопитель SCALAR-20T емкостью 20 Тбайт

    Gigabyte первой выпустила майнинг-карту CMP 30HX

    Patriot Viper выпустил SSD-накопители VP4300 M.2 Gen4 с двумя сменными радиаторами

    Умный велотренажер Playpulse One совмещает фитнес с играми и развлечениями

    Сверхбыстрая беззеркальная камера Canon EOS R3 позволяет наводить на резкость по взгляду

    Canon выпустила PIXMA G640 и PIXMA G540 для фотопечати

    TCL показала прототип смартфона Fold 'n Roll, сочетающего в себе три форм-фактора

    14 апреля, 2021

    Анонс TCL 20: новые смартфоны на любой вкус

    TerraMaster D5-300 позволяет сохранить в RAID-массиве до 90 Тбайт данных

    6,1-дюймовый смартфон Sony Xperia 5 III имеет все необходимое для качественной фотосъемки

    Программа управления марсианским вертолетом оказалась «дырявой»: NASA намерена поставить заплатку

    Представлен 6,5-дюймовый флагман Sony Xperia 1 III для профессиональной съемки

    6,7-дюймовый «квантовый» смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 5G выпущен в Корее

    Беспроводная мышь Logitech VOICE M380 научилась понимать команды с полуслова

    Galax выпустит модули памяти DDR5 для оверклокеров к концу 2021 года

    13 апреля, 2021

    AMD представила настольные процессоры Ryzen 5000G с графикой Radeon

    Новая версия дорожной карты AMD Ryzen: большие изменения для Zen 4

    Финляндия запустит первый в мире деревянный спутник CubeSat и сделает селфи на орбите

    ССЫЛКИ