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Apple собирается обновить стилус Apple Pencil

16 апреля 2021, 10:45




Apple собирается выпустить стилус Apple Pencil третьего поколения. Такое заявление распространилось после поста в китайской социальной сети Weibo, где некий автор под именем «Дядюшка Пан-пан» ("Uncle Pan Pan") заявил, что на предстоящем апрельском мероприятии Apple «Spring Loaded» может появиться новый стилус, сильно отличающийся от прежней модели. Он будет представлен вместе с новым планшетом iPad.

До сих пор за аккаунтом "Uncle Pan Pan" не было шлейфа тесного знакомства с тайнами Apple. Но буквально недавно на его странице в социальной сети появились изображения, якобы демонстрирующие новые цвета весенней коллекции чехлов для Apple iPhone 12 образца 2021 года. Такая информация могла указывать на близкое знакомство с достоверной информации об Apple. В то же время эксперты предлагают пока относиться к заявлению о новом стилусе Apple с осторожностью.

Apple, похоже, собирается обновить стилус Apple Pencil до третьего поколения


Автор повторяет снимок, опубликованный еще месяц назад, но до сих пор не получивший подтверждения. На нем изображено устройство ввода, очень похожее на нынешний Apple Pencil второго поколения - он был представлен вместе с планшетом iPad Pro в 2018 году. Устройство второго поколения было короче оригинального стилуса Apple Pencil и заряжалось индуктивным путем.

Отличие новой версии Apple Pencil состоит в значительно удлиненном наконечнике по сравнению с существующей версией. Возможно, это указывает на то, что новый стилус будет предоставлять дополнительные функции или с его помощью можно будет добиться большей точности при рисовании.

В настоящее время в продаже все еще остаются не только стилусы второго поколения, совместимые с iPad Pro и iPad Air, но и оригинальные модели Apple Pencil первого поколения. Это объясняется тем, что стилусы первого поколения востребованы среди владельцев iPad 8-го поколения и iPad mini 5.

Эксперты рынка высказывают предположения, что Apple Pencil третьего поколения теоретически может получить новые прикладные функции, которые окажутся уникальны и будут распространяться только на новые высокопроизводительные планшеты iPad Pro на базе собственных чипов Apple.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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