Apple собирается выпустить стилус Apple Pencil третьего поколения. Такое заявление распространилось после поста в китайской социальной сети Weibo, где некий автор под именем «Дядюшка Пан-пан» ("Uncle Pan Pan") заявил, что на предстоящем апрельском мероприятии Apple «Spring Loaded» может появиться новый стилус, сильно отличающийся от прежней модели. Он будет представлен вместе с новым планшетом iPad.
До сих пор за аккаунтом "Uncle Pan Pan" не было шлейфа тесного знакомства с тайнами Apple. Но буквально недавно на его странице в социальной сети появились изображения, якобы демонстрирующие новые цвета весенней коллекции чехлов для Apple iPhone 12 образца 2021 года. Такая информация могла указывать на близкое знакомство с достоверной информации об Apple. В то же время эксперты предлагают пока относиться к заявлению о новом стилусе Apple с осторожностью.
Автор повторяет снимок, опубликованный еще месяц назад, но до сих пор не получивший подтверждения. На нем изображено устройство ввода, очень похожее на нынешний Apple Pencil второго поколения - он был представлен вместе с планшетом iPad Pro в 2018 году. Устройство второго поколения было короче оригинального стилуса Apple Pencil и заряжалось индуктивным путем.
Отличие новой версии Apple Pencil состоит в значительно удлиненном наконечнике по сравнению с существующей версией. Возможно, это указывает на то, что новый стилус будет предоставлять дополнительные функции или с его помощью можно будет добиться большей точности при рисовании.
В настоящее время в продаже все еще остаются не только стилусы второго поколения, совместимые с iPad Pro и iPad Air, но и оригинальные модели Apple Pencil первого поколения. Это объясняется тем, что стилусы первого поколения востребованы среди владельцев iPad 8-го поколения и iPad mini 5.
Эксперты рынка высказывают предположения, что Apple Pencil третьего поколения теоретически может получить новые прикладные функции, которые окажутся уникальны и будут распространяться только на новые высокопроизводительные планшеты iPad Pro на базе собственных чипов Apple.
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