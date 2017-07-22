Компания MSI анонсировала две серии игровых мониторов, которые она будет развивать. К серии Curved Gaming Series будут относиться изогнутые игровые модели любительского и полупрофессионального класса. Во вторую серию Esports Gaming Series войдут мониторы для киберспорта.
Отличительной особенностью мониторов серии Curved Gaming станет оптимальная кривизна экрана. Она будет выбираться, исходя из наилучшей игровой эргономики и удобства восприятия контента для глаз. Мониторы этой серии, по замыслу MSI, будут доставлять игрокам повышенный комфорт и обеспечивать высокую контрастность.
Ожидается, что компания будет использовать панели VA с углом обзора 178°. Принято, что именно такие мониторы лучше всего подходят для просмотра видео и способны предоставить геймерам-любителям отличные игровые возможности для игр всех типов.
Серия Esports Gaming Series ориентирована на потребности киберспортсменов и игроков-любителей, которым важны наилучшие возможности. Игровые мониторы этого типа должны обладать чрезвычайно быстрым временем отклика, высокой частотой обновления и специальной надстройкой для обработки изображений, чтобы обеспечить отсутствие разрывов даже в динамичных сценах.
Инженеры MSI выделили ряд особенностей, которые будут отличать мониторы серии Esports Gaming. Это плоские экраны, чтобы не искажать происходящее на сцене и не приводить к ошибкам, даже небольшим, которые неизбежны при преобразованиях для искривленных экранов. Для дисплейных матриц будут применяться панели IPS и TN, которые обеспечивают очень быстрое время отклика и уменьшают вероятность появления артефактов.
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