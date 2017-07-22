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NVIDIA ввела аппаратную поддержку для ограничителя майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060

16 апреля 2021, 12:56




Некоторое время назад компания NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA106-300 Ampere. Этот графический процессор стал первым в линейке NVIDIA, где появился ряд новых функций NVIDIA. Первая из них - это функция Resizable BAR. Она интересна геймерам и дизайнерам, поскольку благодаря ей, графический ускоритель получает полный доступ ко всему стеку видеопамяти, что позволяет повысить производительность в некоторых играх до 12%.

Второй введенной функцией стал ограничитель алгоритмов майнинга. NVIDIA добавила его для реализации своей новой стратегии по разделению клиентов на геймеров и майнеров. Для ее реализации был придуман ограничитель, который собирались добавить к графическим картам NVIDIA для принудительного снижения их производительности в операциях майнинга. Тем самым, NVIDIA планировала остановить волну майнеров, скупающих видеокарты в больших количествах, что лишило геймеров и дизайнеров возможности использования новых геймерских функций NVIDIA.

NVIDIA ввела аппаратную поддержку для ограничителя майнинга Ethereum для GeForce RTX 3060


Несмотря на намерение NVIDIA не допустить к своим графическим картам майнеров, в ее реализации возникли проколы. Майнеры быстро выяснили, что даже с включенным ограничителем можно обойти установленный запрет. NVIDIA случайно выпустила драйвер, который фактически отключал ограничитель и позволял графическому процессору работать на полную мощность. Проведя анализ, майнеры научились обходить ограничения NVIDIA.

Теперь появилась новая информация. NVIDIA собирается выпустить обновленную версию графического процессора GeForce RTX 3060. Он будет иметь другой идентификатор. Похоже, обновленный процессор вводит аппаратную поддержку ограничителя майнинга, прошитого в драйвере карты.

Согласно сообщениям с сайта HKEPC, NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA106-302. Они должны появиться в мае и заменить существующие GA106-300. В их драйверах будет учтена идентификация новых процессоров по новому имени. Это позволит более строго управлять работой ограничителя при попытках использования графической карты для майнинга.

NVIDIA ввела аппаратную поддержку для ограничителя майнинга Ethereum для GeForce RTX 3060


Тем самым NVIDIA старается добиться того, чтобы никакая версия драйвера и никакие попытки обхода ограничителя не приводили к возможности использования вычислительной мощности карты для майнинга. В такой ситуации это сделает их использование для майнинга невыгодным.



Позднее появилось сообщение от пользователя kopite7kimi, который утверждает, что NVIDIA собирается обновить также процессоры GA104 и GA102. Предположительно появятся их «ограниченные» аналоги под идентификаторами GA102-302 / 202 и GA104-302 / 202.



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