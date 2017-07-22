Компания Samsung Electro-Mechanics объявила о создании первого в мире сверхмалого многослойного керамического конденсатора большой емкости (MLCC), предназначенного для использования для самых разных прикладных задач. Samsung утверждает, что разработка нового MLCC-конденсатора велась с учетом нарастающего спроса со стороны рынка.
Samsung уже сообщали в январе 2021 года о создании подобного MLCC-модуля. Но он предназначался для оснащения только микросхем поддержки сетей 5G в смартфонах. С его помощью осуществляется фильтрация возникающих шумов.
Отличие новинки, представленной сегодня, состоит в том, что теперь такой миниатюрный конденсатор можно использовать в электрических схемах не только смартфонов 5G, но и других категорий продуктов, таких как бытовая техника и электромобили.
По сравнению с предыдущим образцом MLCC-конденсатора, имевшим размеры 1209 (1,2х0,9 мм), новый образец имеет размеры всего 0,4x0,2 мм. Видно, что он стал в несколько раз меньше. Ранее конденсаторы размера 0402 поддерживали напряжение не выше 4В. Новая модель рассчитана на 6,3 В.
Конденсатор MLCC предназначен для стабилизации течения электрического тока в электронных схемах. В таких устройствах, как смартфон, обычно требуется устанавливать более 1000 конденсаторов подобного типа. С учетом их миниатюризации, появляется больше свободного места внутри корпуса смартфонов. Сами смартфоны теперь можно сделать тоньше, чем ранее.
Samsung утверждает, что ей удалось увеличить стабильность работы MLCC-конденсаторов и увеличить срок их службы.