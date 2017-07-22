Исследователи сайта LetsGoDigital, известного своими кропотливыми поисками в патентных базах данных, обнаружили документ, способный прояснить внешний вид и конструкцию, которую могла выбрать компания Samsung для использования в своем будущем складном смартфоне Galaxy Z Flip3. Анонс этого флагманского устройства ожидается в июле.
Формула патента была закреплена в записях Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в октябре 2020 года за компанией Samsung Electronics. Однако публикация материалов состоялась только в апреле.
По опубликованным рисункам можно выделить ряд интересных отличий от более ранних версий смартфона Galaxy Z Flip.
Во-первых, предлагаемый смартфон оснащен двойной камерой для селфи. В то же время считыватель отпечатков пальцев спрятан под поверхность дисплея.
Другим важным изменением является расширение направлений складывания. Согласно формуле патента, смартфон может складываться как внутрь (как раскладушка), так и наружу. В сложенном состоянии (экран внутрь) дисплей защищен. Если экран разложен наружу, то необходимость в крышке дисплея отсутствует.
На основании опубликованных рисунков дизайнер LetsGoDigital визуализировал устройство.
Согласно первым откликам, предложенная концепция новой «раскладушки» Samsung выглядит пока слишком сложной для реализации. Но время покажет, что именно сумеет сделать Samsung.
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