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Настольные процессоры Intel Alder Lake-S могут появиться в 3 квартале 2021 года

16 апреля 2021, 18:24




Буквально месяц назад, 16 марта, компания Intel официально объявила о выпуске процессоров Core 11-го поколения нового семейства Rocket Lake-S. Старшим в новой линейке стал 8-ядерный процессор Core i9-11900K. Буквально две недели назад, в последних числах мартах, Intel сообщила о первых поступлениях процессоров Rocket Lake-S в Россию. До этого Intel уже выпустила материнские платы серии 500, предназначенные для поддержки новых процессоров Rocket Lake-S, PCI Gen 4 и быстрых хранилищ NVMe.

В то же время энтузиасты ждут выхода уже следующего семейства настольных процессоров Intel, которые будут носить название Alder Lake-S. По слухам, их анонс должен состояться в декабре 2021 года.

Настольные процессоры серии Alder Lake-S могут появиться в 3 кв. 2021 года


Похоже, события на рынке настольных процессоров Intel будут разворачиваться быстрей, чем ожидалось до сих пор. Появилась информация, что выпуск новых процессоров Intel Alder Lake-S может состояться раньше, чем предполагалось.

Поводом для слухов стала информация, ставшая доступной благодаря пользователю под ником @9550pro. Он разместил у себя пиратский снимок, сделанный, похоже, во время партнерского мероприятия Intel с дистрибуторами. В поле зрения попала часть слайда с дорожной карты Intel, а также сроки выпуска новых процессоров.

Дорожная карта, попавшая на экран, не относится ко всем процессорам Intel Core. Она касается только настольной серии S, т.е. процессоров для рабочих станций начального уровня и клиентских настольных платформ.

Согласно тому, что показано на снимке, серия процессоров Alder Lake-S для рабочих станций начального уровня появится уже к концу третьего квартала 2021 года.

Настольные процессоры серии Alder Lake-S могут появиться в 3 кв. 2021 года

Подпольный снимок во время презентации дорожной карты Intel Alder Lake-S. Источник: @ 9550pro


В дорожной карте подтверждено, что процессоры «8+8» будут запущены в производство уже на 35-й неделе 2021 года. Обозначение «8+8» указывает на количество высокопроизводительных и высокоэффективных ядер в составе процессорного модуля. Ясно, что речь идет о новых процессорах Alder Lake-S. Рядом размещена информация о модели «6+0», т.е. процессоре с шестью крупными вычислительными ядрами и без малых вычислительных ядер. Указано, что процессор (6 + 0) будет выпущен позже, начиная с 41-й недели этого года.

Настольные процессоры серии Alder Lake-S могут появиться в 3 кв. 2021 года

Подпольный снимок во время презентации дорожной карты рабочих станций на базе процессоров Intel. Источник: @ 9550pro


Этот слайд показывает, что платформа Alder Lake-S будет поддерживать чипсет W680, предназначенный для оснащения рабочих станций. Настольные процессоры Intel Alder Lake-S имеют до 16 ядер (это уже давно не является сюрпризом ни для кого). Процессоры новой серии будут доступны в вариантах компоновки (TDP) - 125 Вт (серия K), 65 Вт и 35 Вт. Указаны также сокет LGA1700 и поддержка 20-канальной PCIe.

Данная дорожная карта явно является актуальной, потому что в ней показана серия Rocket Lake-S с датой запуска в начале 2020 года. Эта серия была официально запущена 16 марта, как мы уже сообщили в начале.



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