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Компания Netac планирует разогнать память DDR5 до частоты 10 ГГц

16 апреля 2021, 21:27




Китайская компания Netac, которая до недавнего времени занималась производством бытовой электроники, приняла в 2018 году решение выйти на рынок производителей памяти для компьютеров. Как сообщает издание ITHome, компания намерена инвестировать в ближайшие годы значительные средства в исследования и разработку памяти нового поколения DDR5. Цель ее исследований - разработать и выпустить память DDR5 с частотой работы 10 000 МГц.

Первую в мире оперативную память DDR5 нового поколения представила компания SK Hynix в октябре 2020 года. Ее модули обеспечили скорость передачи данных в 4800-5600 Мбит/с на один разъем, что в 1,8 раза превысило базовые показатели DDR4. При этом напряжение питания было понижено с 1,2 до 1,1 В, что позволило добиться более высокой энергетической эффективности. Была реализована поддержка коррекции ошибок ECC. По оценкам производителя, надёжность работы выросла в 20 раз по сравнению с памятью предыдущего поколения.

Компания Netac планирует разогнать память DDR5 до частоты 10 ГГц



На первых модулях DDR5 микросхемы памяти работали на частоте 3200 МГц. SK Hynix сообщала тогда, что изучается перспективы поднятия тактовой частоты, и, согласно расчетам, она заявляла, что в будущем сможет обеспечить 8400 МГц.

Компания Netac планирует разогнать память DDR5 до частоты 10 ГГц


Компания Netac ставит сейчас более серьезную задачу. Ожидается, что при начале выпуска запуске собственных модулей памяти DDR5 они будут работать на частоте как минимум 4800 МГц. Фактически это та скорость памяти, которую процессор будущей серии Intel Alder Lake принимает по умолчанию. В то же время в спецификациях указаны частоты до 8400 МГц. Скорость в 10 ГГц, очевидно, потребует разгона и правильной организации системной платформы.

Netac вошла в индустрию памяти в 2018 году и уже начала выпускать игровые и локализованные модули памяти. Ожидается, что в июне этого года появятся игровые RGB-световые модули DDR4.

Компания Netac планирует разогнать память DDR5 до частоты 10 ГГц


Возможности разгона DD5 уже подтвердила компания T-FORCE. Например, по ее данным, выпускаемая ею память DDR5 может работать при напряжении до 2,6 В, что более чем в два раза выше, чем уровень 1,1 В, принятый по умолчанию.



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