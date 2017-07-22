РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Майнинг-карта ASUS CMP30HX-6G имеет RGB-подсветку

19 апреля 2021, 09:04




На прошлой неделе THG.ru сообщал о выпуске первой майнинг-карты NVIDIA CMP (Crypto Mining Processor) 30HX от компании Gigabyte. Теперь на очереди аналогичная майнинг-карта, которую собирается выпустить компания ASUS. Она будет полезной не только «для бюджета», но и по-геймерски красивой, благодаря RGB-подсветке.

Майнинг-карта ASUS CMP30HX-6G имеет RGB-подсветку


Внешне майнинг-карта ASUS CMP30HX-6G напоминает ASUS GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EVO. Главное отличие - это отсутствие разъемов для подключения дисплея. Дизайн карты рассчитан на 2,7 слота и предусматривает систему охлаждения на базе двух вентиляторов. По-видимому, такой вариант компоновки является предпочтительным, потому что для майнинг-карты Gigabyte был выбран близкий дизайн.

Майнинг-карта ASUS CMP30HX-6G имеет RGB-подсветку


ASUS не упоминает в спецификации об использовании процессора Turing TU116-100, но это уже подтверждалось из других источников. Модель ASUS CMP30HX-6G работает на базовой частоте 1530 МГц и имеет тактовую частоту разгона 1785 МГц. Память GDDR6 объемом 6 Гбайт работает с производительностью 14 Гбит/с.

Майнинг-карта ASUS CMP30HX-6G имеет RGB-подсветку


Главным отличием майнинг-карты ASUS CMP30HX-6G от модели Gigabyte является ее толщина, равная 2,7 слота. Это немного превышает ожидания, но такая майнинг-карта вполне укладывается в размеры с точки зрения совместимости с наиболее популярными корпусами для майнинга. Но самое интересное отличие - это оснащение карты боковой планкой ARGB-подсветки.

Для питания используется один 8-контактный разъем. Оценочная мощность референсной карты NVIDIA CMP 30HX составляет 125 Вт. Компания Gigabyte рекомендует использовать для нее блок питания 450 Вт. Для карты ASUS, по всей видимости, действуют аналогичные рекомендации.

Майнинг-карта ASUS CMP30HX-6G имеет RGB-подсветку


Согласно источнику, карта для майнинга ASUS CMP 30HX поступит в продажу в мае по цене 799 долларов (60 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • NVIDIA ввела аппаратную поддержку для ограничителя майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060
  • Gigabyte первой выпустила майнинг-карту на чипсете CMP 30HX
  • Энтузиасты виртуализовали графический процессор NVIDIA по аналогии с GeForce NOW
  • Таможня Гонконга конфисковала партию из 300 карт NVIDIA CMP для майнинга
  • Ограничения на майнинг с GeForce RTX 3060 полностью обошли

    • следующая новость
    Создана самая компактная в мире зарядка AOHi MAGCUBE мощностью 30 Вт

    предыдущая новость
    Netac планирует разогнать память DDR5 до частоты 10 ГГц

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 апреля, 2021

    Автопилот Tesla мог убить двух пассажиров в Техасе

    В iPhone 13 ожидают редизайн верхней выемки экрана по сравнению с iPhone 12

    Тяговооруженность дрона Ingenuity на Марсе в 4-8 раза ниже, чем у DJI Mavic Air 2 на Земле

    2,5-дюймовый SSD-накопитель Transcend SSD250N можно использовать в NAS-системах в режиме 24/7

    Портативная «электростанция» Mango Power Explorer способна питать устройства мощностью до 2 кВт

    Redmi готовится выпустить игровой смартфон на чипсете Dimensity 1200 за 23 000 руб.

    Создана самая компактная в мире зарядка AOHi MAGCUBE мощностью 30 Вт

    Майнинг-карта ASUS CMP30HX-6G имеет RGB-подсветку

    16 апреля, 2021

    Netac планирует разогнать память DDR5 до частоты 10 ГГц

    Настольные процессоры Intel Alder Lake-S могут появиться в 3 квартале 2021 года

    Samsung получила патент на необычный складывающийся смартфон

    Samsung создала первый в мире сверхмалый MLCC-конденсатор высокой емкости для бытовой электроники

    NVIDIA ввела аппаратную поддержку для ограничителя майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060

    MSI будет выпускать игровые мониторы в двух сериях: Curved Gaming Series и Esports Gaming Series

    Apple собирается обновить стилус Apple Pencil

    Анонс квадрокоптера DJI Air 2S: поддержка 5,4К-видео и большой 1-дюймовый сенсор

    15 апреля, 2021

    ZTE выпустила давно ожидаемые 6,67-дюймовые флагманы Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro

    Novachips выпустила 2,5-дюймовый сверхнадежный SSD-накопитель SCALAR-20T емкостью 20 Тбайт

    Gigabyte первой выпустила майнинг-карту CMP 30HX

    Patriot Viper выпустил SSD-накопители VP4300 M.2 Gen4 с двумя сменными радиаторами

    ССЫЛКИ