На прошлой неделе THG.ru сообщал о выпуске первой майнинг-карты NVIDIA CMP (Crypto Mining Processor) 30HX от компании Gigabyte. Теперь на очереди аналогичная майнинг-карта, которую собирается выпустить компания ASUS. Она будет полезной не только «для бюджета», но и по-геймерски красивой, благодаря RGB-подсветке.
Внешне майнинг-карта ASUS CMP30HX-6G напоминает ASUS GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EVO. Главное отличие - это отсутствие разъемов для подключения дисплея. Дизайн карты рассчитан на 2,7 слота и предусматривает систему охлаждения на базе двух вентиляторов. По-видимому, такой вариант компоновки является предпочтительным, потому что для майнинг-карты Gigabyte был выбран близкий дизайн.
ASUS не упоминает в спецификации об использовании процессора Turing TU116-100, но это уже подтверждалось из других источников. Модель ASUS CMP30HX-6G работает на базовой частоте 1530 МГц и имеет тактовую частоту разгона 1785 МГц. Память GDDR6 объемом 6 Гбайт работает с производительностью 14 Гбит/с.
Главным отличием майнинг-карты ASUS CMP30HX-6G от модели Gigabyte является ее толщина, равная 2,7 слота. Это немного превышает ожидания, но такая майнинг-карта вполне укладывается в размеры с точки зрения совместимости с наиболее популярными корпусами для майнинга. Но самое интересное отличие - это оснащение карты боковой планкой ARGB-подсветки.
Для питания используется один 8-контактный разъем. Оценочная мощность референсной карты NVIDIA CMP 30HX составляет 125 Вт. Компания Gigabyte рекомендует использовать для нее блок питания 450 Вт. Для карты ASUS, по всей видимости, действуют аналогичные рекомендации.
Согласно источнику, карта для майнинга ASUS CMP 30HX поступит в продажу в мае по цене 799 долларов (60 800 руб.).
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