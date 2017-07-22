С переходом на использование в зарядных устройствах сочетания новых технологий и материалов, таких как нитрид галлия (GaN), их размеры стали заметно меньше. Миниатюризация коснулась даже мощных зарядных устройств. Например, зарядки с премиальной мощностью 120 Вт легко умещаются сегодня на ладони. Когда же речь заходит о «просто мощных» зарядных устройствах, то их размеры могут быть еще меньше.
Компания AOHi выпустила зарядное устройство MAGCUBE, мощность которого составляет 30 Вт. Это самый ходовой и удобный уровень мощности, а устройство MAGCUBE уже названо самым миниатюрным в мире среди мощных зарядным устройством.
Зарядка AOHi MAGCUBE 30W весит всего 42 грамма и имеет размеры 28 x 28 x 32 мм. По своим габаритам она напоминает зарядный адаптер Apple мощностью 5 Вт.
Устройство AOHi MAGCUBE 30W оснащено портом USB-C и имеет встроенный светодиодный индикатор. Во время режима быстрой зарядки индикатор горит желтым светом и переключается на синий, когда зарядка переходит в режим стандартной интенсивности. Когда устройство только подзаряжает гаджет, то индикатор горит зеленым светом.
Максимальная выходная мощность зарядного устройства составляет 30 Вт. Это позволяет эффективно заряжать, например, iPhone 12 на мощности 20 Вт. Им можно также подзаряжать Nintendo Switch и даже компактные устройства, такие как наушники, умные часы и фитнес-трекеры, зарядка которых выполняется в режиме микротока.
Устройство AOHi MAGCUBE 30W поддерживает различные протоколы зарядки, такие как Power Delivery 2.0 и 3.0, PPS, Apple 2.4, BC 1.2 и Quick Charge 2.0, 3.0. и 4.0+. Его реальная розничная цена составляет 30 долларов (2 300 руб.).
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