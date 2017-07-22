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Redmi готовится выпустить игровой смартфон на чипсете Dimensity 1200 за 23 000 руб.

19 апреля 2021, 12:15




Как сообщает китайское издание Sina Finance, в апреле должен состояться анонс игрового смартфона Redmi на чипсете Dimensity 1200. Поводом для этого предположения послужила информация о смартфоне под кодовым номером M2104K10C, который недавно прошел сертификацию в Китае. Получение сертификата 3C является 100% подтверждением факта готовности новой модели для выхода на рынок. Не тратя время даром, агентство Sina Finance собрало всю информацию, которая известна о его основных характеристиках.

Redmi готовится выпустить игровой смартфон на чипсете Dimensity 1200 за 23 000 руб.


Сообщается, что будущий игровой телефон Redmi оснащен дисплеем Samsung AMOLED E4. В верхней части экрана располагается отверстие под селфи-камеру. Сам экран поддерживает «истинно игровую» частоту обновления - до 144 Гц. Этот уровень обещает отличный игровой опыт.

Отмечается, что смартфон будет оснащен триггерами, похожими на те, которые установлены в смартфонах Xiaomi серии Black Shark для повышения играбельности.

Redmi готовится выпустить игровой смартфон на чипсете Dimensity 1200 за 23 000 руб.

Xiaomi Black Shark 3.


Помимо наличия чипсета Dimensity 1200, известно также о поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Информации о емкости аккумулятора пока нет.

Информация о камерах будущего смартфона также неполная. Известно, что планируется установить четыре камеры, причем основная камера будет иметь разрешение 64 Мп и в ее основе использован сенсор Sony IMX686. Этот датчик появился в начале 2020 года и устанавливался в такие модели, как Poco X2, Redmi K30 и Realme X7.

Redmi готовится выпустить игровой смартфон на чипсете Dimensity 1200 за 23 000 руб.

Redmi готовится выпустить игровой смартфон на чипсете Dimensity 1200 за 23 000 руб.

Снимки, снятые с помощью камер на базе сенсора Sony IMX686


Цена будущего игрового смартфона составит около 300 долларов (22 800 руб.).



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