Как сообщает китайское издание Sina Finance, в апреле должен состояться анонс игрового смартфона Redmi на чипсете Dimensity 1200. Поводом для этого предположения послужила информация о смартфоне под кодовым номером M2104K10C, который недавно прошел сертификацию в Китае. Получение сертификата 3C является 100% подтверждением факта готовности новой модели для выхода на рынок. Не тратя время даром, агентство Sina Finance собрало всю информацию, которая известна о его основных характеристиках.
Сообщается, что будущий игровой телефон Redmi оснащен дисплеем Samsung AMOLED E4. В верхней части экрана располагается отверстие под селфи-камеру. Сам экран поддерживает «истинно игровую» частоту обновления - до 144 Гц. Этот уровень обещает отличный игровой опыт.
Отмечается, что смартфон будет оснащен триггерами, похожими на те, которые установлены в смартфонах Xiaomi серии Black Shark для повышения играбельности.
Xiaomi Black Shark 3.
Помимо наличия чипсета Dimensity 1200, известно также о поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Информации о емкости аккумулятора пока нет.
Информация о камерах будущего смартфона также неполная. Известно, что планируется установить четыре камеры, причем основная камера будет иметь разрешение 64 Мп и в ее основе использован сенсор Sony IMX686. Этот датчик появился в начале 2020 года и устанавливался в такие модели, как Poco X2, Redmi K30 и Realme X7.
Снимки, снятые с помощью камер на базе сенсора Sony IMX686
Цена будущего игрового смартфона составит около 300 долларов (22 800 руб.).
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