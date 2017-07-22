Американская компания Mango Future Technology выпустила свой первый переносной аккумулятор («электростанцию») большой мощности, получивший название Power Explorer. Он позволяет накапливать электроэнергию до 2000 Втч и осуществлять питание внешних устройств при максимальной выходной мощности 2 кВт. Цена устройства в официальном магазине Mango Website составляет 1199 долларов (91 200 руб.).
Примечательно, что заряжать Mango Power Explorer можно от разных источников питания, причем используемая схема позволяет осуществлять питание одновременно от нескольких источников. Это может быть, например, солнечная панель мощностью до 1 кВт или стационарная электросеть, подключиться к которой можно через обычную розетку (мощность зарядки 200 Вт).
Среди других источников питания называются источник постоянного тока, к которому можно подсоединиться через адаптер (мощность зарядки до 150 Вт). Подходит также любой источник электрического тока, работающий по протоколу USB PD (USB power delivery); обычно к ним можно подсоединиться через кабель USB-C (мощность зарядки 65 Вт).
Mango Power Station можно применять для резервного и автономного питания устройств профессионального и домашнего применения. Большая мощность позволяет справляться с чрезвычайными ситуациями, когда использования обычных, «карманных» аккумуляторов оказывается недостаточно.
С помощью Mango Power Station можно осуществлять питание практически любого бытового прибора, включая холодильники, лампы, ноутбуки и электроинструменты. С помощью зарядного устройства можно заряжать даже автомобиль Tesla.