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Портативная «электростанция» Mango Power Explorer способна питать устройства мощностью до 2 кВт

19 апреля 2021, 13:05




Американская компания Mango Future Technology выпустила свой первый переносной аккумулятор («электростанцию») большой мощности, получивший название Power Explorer. Он позволяет накапливать электроэнергию до 2000 Втч и осуществлять питание внешних устройств при максимальной выходной мощности 2 кВт. Цена устройства в официальном магазине Mango Website составляет 1199 долларов (91 200 руб.).

Портативная «электростанция» Mango Power Explorer способна питать устройства мощностью до 2 кВт


Примечательно, что заряжать Mango Power Explorer можно от разных источников питания, причем используемая схема позволяет осуществлять питание одновременно от нескольких источников. Это может быть, например, солнечная панель мощностью до 1 кВт или стационарная электросеть, подключиться к которой можно через обычную розетку (мощность зарядки 200 Вт).

Среди других источников питания называются источник постоянного тока, к которому можно подсоединиться через адаптер (мощность зарядки до 150 Вт). Подходит также любой источник электрического тока, работающий по протоколу USB PD (USB power delivery); обычно к ним можно подсоединиться через кабель USB-C (мощность зарядки 65 Вт).

Портативная «электростанция» Mango Power Explorer способна питать устройства мощностью до 2 кВт

Портативная «электростанция» Mango Power Explorer способна питать устройства мощностью до 2 кВт


Mango Power Station можно применять для резервного и автономного питания устройств профессионального и домашнего применения. Большая мощность позволяет справляться с чрезвычайными ситуациями, когда использования обычных, «карманных» аккумуляторов оказывается недостаточно.

Портативная «электростанция» Mango Power Explorer способна питать устройства мощностью до 2 кВт


С помощью Mango Power Station можно осуществлять питание практически любого бытового прибора, включая холодильники, лампы, ноутбуки и электроинструменты. С помощью зарядного устройства можно заряжать даже автомобиль Tesla.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W. Блоки питания Super Flower серии Leadex Platinum -- долгожители рынка. Они появились на прилавках ещё в 2013 году, но до сих пор остаются вполне актуальными решениями. Сегодня мы познакомимся с обновленной моделью Leadex Platinum SE 1000W: основным отличием свежей версии «Special Edition» стала переработанная кабельная система. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W".


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