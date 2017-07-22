Компания Transcend объявила о выпуске 2,5-дюймового твердотельного накопителя SSD250N для сетевых хранилищ (NAS-устройств) емкостью 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Накопитель был разработан под специальные требования непрерывной работы NAS-систем. Его схема подразумевает использование встроенной кэш-памяти DRAM, которая позволяет устранить эффект деградации, и флэш-памяти 3D NAND.
Transcend SSD250N обеспечивает постоянную (круглосуточную) готовность к работе в составе NAS-систем. Ресурс SSD-накопителя составляет до 2000 TBW. Благодаря использованию флэш-памяти 3D NAND и интерфейса SATA III, скорость произвольного доступа доходит до 82 000 IOPS. Применение встроенной кэш-памяти DRAM обеспечивает стабильную производительность в работе, позволяя добиться высоких показателей IOPS и низких задержек.
Для обеспечения целостности, безопасности и стабильности данных в Transcend SSD250N применяется ряд интеллектуальных технологий. Прежде всего, это механизм RAID и средства кодирования LDPC. Благодаря им, накопитель обнаруживает и исправляет ошибки, возникающие при передаче данных, предотвращая их повреждение. Эти технологии помогают организовать эффективный сбор «мусора» и освобождение блоков памяти. Применение технологии DevSleep, позволяет экономить энергопитание: при отсутствии запросов интерфейс SATA отключается, а его работа быстро восстанавливается, когда начинают приходить запросы.
Для управления используется проприетарная программа SSD Scope. Она представляет собой индивидуальный комплект инструментов, помогающих контролировать состояние SSD. С их помощью можно вести журнал состояния, осуществлять просмотр характеристик S.M.A.R.T., диагностическое сканирование, безопасное стирание, обновление прошивки и другие операции.
Новые модели SSD-накопителей можно применять для задач резервного копирования и синхронизации файлов в реальном времени. На сами устройства распространяется пятилетняя ограниченная гарантия.