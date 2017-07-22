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Тяговооруженность дрона Ingenuity на Марсе в 4-8 раза ниже, чем у DJI Mavic Air 2 на Земле

19 апреля 2021, 16:59




Взлет дрона Ingenuity на Марсе показал, что по своей тяговооруженности при полете на Марсе он не сильно уступает DJI Mavic Air 2 при полетах на Земле. Такие результаты особенно впечатляют, если учесть, что давление воздуха на поверхности Марса составляет всего 0,1% от земного. Такие же условия на Земле существуют на высоте почти 35 км от поверхности.

Дрон Ingenuity сумел не только подняться над поверхностью Марса, но и зависнуть на высоте 3 м, уверенно провисеть там в течение 30 сек и плавно опуститься на поверхность.

Дрон Ingenuity не сильно отличается по своей тяговооруженности на Марсе от дрона DJI Mavic Air 2 на Земле


«Данные высотомера подтверждают, что Ingenuity выполнил свой первый полет - первый полет летательного аппарата с двигателем на другой планете», - объявил инженер Лаборатории реактивного движения после получения подтверждения в Центре управления полетом дроном.



Марсоход Perseverance, который стоял на удалении от дрона на расстоянии 200 футов (65 м), сразу отправил на Землю короткий видеоролик, который показал, что 1,8 кг дрон сначала взлетел, потом парил над поверхностью Марса на высоте трех метров, а затем снова коснулся поверхности.

Сам дрон также сумел снять свой взлет, отправив на Землю через марсоход черно-белый фотоснимок, снятый с камеры, расположенной на нижней поверхности дрона. На снимке видна собственная тень дрона.

Дрон Ingenuity не сильно отличается по своей тяговооруженности на Марсе от дрона DJI Mavic Air 2 на Земле


Внутри дрона Ingenuity, совершившего первый управляемый полет на Марсе, запечатан кусок ткани с обшивки самолета Братьев Райт, который, по мнению NASA, стал первым летательным аппаратом на Земле, совершившим управляемый полет в воздухе. Это произошло в 1903 году рядом с городком Китти Хок (шт. Северная Каролина),всего 118 лет назад.

Создание дрона Ingenuity оценивается в 85 млн долларов.

Дрон Ingenuity не сильно отличается по своей тяговооруженности на Марсе от дрона DJI Mavic Air 2 на Земле


Интересно отметить, что NASA показало также график взлета дрона. По нему видно, что на набор высоты 3 м потребовалось около 6 сек. Это означает, что скорость подъема составила 0,5 м/с.

Дрон Ingenuity не сильно отличается по своей тяговооруженности на Марсе от дрона DJI Mavic Air 2 на Земле


Для сравнения, напомним характеристики нового дрона DJI Mavic Air 2, о выпуске которого THG.ru уже сообщал ранее. Тяговооруженность китайского дрона позволяет подниматься вверх со скоростью 4 м/с у поверхности Земли и летать с горизонтальной скоростью до 19 м/с, имея практический потолок 5000 м.

К сожалению, NASA пока не предоставило летных характеристик своего дрона Ingenuity. Неизвестно, совершался ли взлет в форсажном или номинальном режиме. Но, по крайней мере, можно оценить, что тяговооруженность дрона Ingenuity на Марсе всего в 8 раза уступает аналогичному показателю дрона DJI Mavic Air 2 на Земле. Возможно, что у марсианского дрона она даже выше названной.



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