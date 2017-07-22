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В iPhone 13 ожидают редизайн верхней выемки экрана по сравнению с iPhone 12

19 апреля 2021, 20:24




Популярный поставщик слухов DuanRui раскрыл секреты изменений, которые Apple готовит в дизайне будущей модели iPhone 13. Речь идет о существенном редизайне верхней части экрана смартфона. Первые признаки, что готовятся изменения, появились ранее. Теперь появились более детальные снимки, проясняющие суть изменений.

Речь идет о выемке в верхней части экрана Apple iPhone 13. На прошлой неделе в сети появились снимки, по которым можно было сделать лишь предположения, что готовятся определенные изменения.

В iPhone 13 ожидают редизайн верхней выемки экрана по сравнению с iPhone 12


Теперь пользователь DuanRui разместил в Twitter более информативные снимки, на которых можно разглядеть более детально вид новой выемки iPhone и сравнить ее с выемкой на экране iPhone 12.

Размещенные в Twitter, по всей видимости, сначала появились в сети Weibo, поэтому их авторство до сих пор остается неизвестным. Анонимный источник разместил снимки с «образцами защитной пленки», но они как две капли воды похоже с теми снимками, которые появлялись неделю назад. Хорошо видно, что размеры новой выемки на экране iPhone стали заметно меньше по длине по сравнению с iPhone 12.

В iPhone 13 ожидают редизайн верхней выемки экрана по сравнению с iPhone 12


Секрет сокращения ширины выемки объясняется переносом сетки динамика на верхний торец смартфона в его боковую часть, размещая сетку над объективами камер TrueDepth и Face ID. На это указывает свободный паз в накладке, который расположен ровно посередине над выемкой.

В iPhone 13 ожидают редизайн верхней выемки экрана по сравнению с iPhone 12


Уместно напомнить, что еще в феврале этого года исследователи из DigiTimes выдвинули предположение, что в iPhone 13 появится обновленная система Face ID. Это позволит сделать выемку в верхней части экрана меньше по размерам.



Самый известный эксперт по Apple, аналитик Мин-Чи Куо тогда подтвердил, что действительно выемка у iPhone 13 станет меньше по размеру, но при этом он не упомянул, что место расположения сетки динамика перемещается в другой место.

Выемка в верхней части iPhone не менялась в размерах с момента выхода iPhone X в 2017 году. Уменьшение ее длины позволит Apple выводить в этой части экрана больше информации, которая будет размещаться по обе стороны от выемки. В настоящее время там находится информация о доступности телекоммуникационных средств и значок уровня заряда батареи.



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