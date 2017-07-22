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Автопилот Tesla мог убить двух пассажиров в Техасе

19 апреля 2021, 22:19




Несмотря на все заявления Илона Маска о готовности автопилота электромобиля Tesla к автономному вождению, оказывается, еще не все гладко. Новый инцидент произошел в США, в шт. Техас, к северу от Хьюстона. Электромобиль Tesla Model S 2019 года выпуска, двигаясь на высокой скорости, не сумел совершить простой поворот по трассе и съехал с проезжей части, врезался в дерево и загорелся. Возникший пожар, на тушение которого ушло около четырех часов, привел к полному выгоранию автомобиля. Внутри салона были обнаружены два труппа.

Останки двух мужчин внутри салона удалось обнаружить только после завершения тушения автомобиля. Положение их тел однозначно указывает на то, что беспилотный автомобиль Tesla двигался под управлением автопилота: один мужчина находился в первом ряду на пассажирском кресле, второй сидел на заднем сидении. Предварительное решение следователя: крушение автомобиля Tesla с двумя погибшими произошло, когда за рулем никого не было.

Автопилот электромобиля Tesla, возможно, убил двух пассажиров на обычном повороте на хайвей в Техасе


В то же время при восстановлении аварии еще будет рассматриваться вариант, что в результате удара пассажиры могли перемещаться неупорядоченно внутри салона. Но, тем не менее, пока следствие склоняется к версии, что за рулем на водительском месте никого нет.

До сих пор неизвестно, был ли включен автопилот, система FSD (Full Self-Driving) или и то, и другое. Согласно официальной документации и по требованиям Tesla, на которых в настоящее время настаивает компания, за рулем автомобиля всегда должен оставаться кто-то, кто готов взять на себя управление в любой момент времени, даже если включена любая (или обе) система автономного управления.

Автопилот электромобиля Tesla, возможно, убил двух пассажиров на обычном повороте на хайвей в Техасе


В то же время отмечается, что в результате широкой рекламной компании автономной системы FSD среди пользователей возникло определенное недопонимание, что речь идет о бета-версии системы. FSD преподносится им как полностью автономная система, и люди начинают полагать, что полное самоуправление автомобиля достигнуто, и они могут просто расслабиться на любом месте внутри автомобиля.

THG.ru уже сообщал ранее, что автопилот и новая система FSD пока еще не настолько совершенны, чтобы им можно было полностью доверять.



В то же время на прошлой неделе Tesla начала рассылать бета-версию системы Full Self-Driving узкой группе владельцев. Сообщалось, что это - предварительная версия прошивки, хотя автопилот работает полностью самостоятельно, и водителю необходимо только ввести адрес места назначения в навигационную систему.

Некоторые из владельцев Tesla, кому посчастливилось получить прошивку, уже поделились в соцсетях видеозаписями работы нового автопилота. Водители отмечают, что электромобили отлично ориентируются на городских улицах, распознают сигналы светофоров, пропускают пешеходов, уверенно проезжают перекрестки и пропускают встречный поток автомобилей при поворотах налево.

Компания Tesla пока воздерживается от комментариев. Известно, что она уволила весь отдел по связям с общественностью еще в декабре и поэтому в настоящее время не отвечает на запросы прессы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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