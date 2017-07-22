Промышленный альянс Zigbee Alliance, созданный в 2002 года для развития глобального сотрудничества в развитии универсальных открытых стандартов в области Интернета вещей (IoT), провел вебинар для компаний - участников проекта CHIP («Project Connected Home over IP»).
Проект CHIP был запущен в конце 2019 года. В него вошли такие компании, как Apple, Amazon, Google, Huawei, IKEA, Comcast, NXP, Legrand, Schneider Electric, TI, Wullan и другие. Целью его основания стало упрощение создания устройств, совместимых с различными платформами умного дома и голосовыми помощниками. Добиваться этой цели намечено путем выработки общих стандартов, определения единого набора сетей на основе IP, развития технологий сертификации устройств.
В развитии стандарта ключевую роль играет компания ZigBee, продвигающая собственную спецификацию сетевых протоколов верхнего уровня - уровня приложений APS и сетевого уровня NWK. Ее протоколы используют сервисы нижних уровней - уровня управления доступом к среде MAC и физического уровня PHY, регламентированных стандартом IEEE 802.15.4.
На прошедшем вебинаре Zigbee Alliance объявил о планах разработать универсальный стандарт для продуктов умного дома, используя существующие протоколы, такие как Apple HomeKit, Amazon Alexa и Google Weave. Создаваемый ассоциацией Zigbee Alliance новый стандарт с открытым исходным кодом будет полагаться на Wi-Fi, Bluetooth LE и Thread и найдет применение в настройке устройств и их подключении.
Новый стандарт будет доступен в нескольких категориях товаров, включая светильники, замки, камеры. термостаты, оконные покрытия/шторы, телевизоры и даже хабы для умного дома. Благодаря широкой классификации планируется распространить действие Project CHIP на существующие продукты умного дома.
Выдача сертификатов на продукты начнется с конца 2021 года.
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