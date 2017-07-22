Ассоциация стандартов видеоэлектроники VESA выпустила пресс-релиз, в котором назвала незаконным использование сертификации DisplayHDR 2000.
В пресс-релизе сообщается следующее: «На прошлой неделе китайский интернет-магазин Taobao разместил информацию о двух мониторах - обновленной модели монитора Samsung Odyssey G9 и нового монитора Acer EI491CRG9, разместив рядом с ними логотип VESA DisplayHDR 2000». Опираясь на эту информацию, несколько изданий распространили по своим публичным каналам информацию, что эти мониторы получили сертификат DisplayHDR 2000 от Ассоциации VESA. «VESA желает внести ясность. В настоящее время в ее линейке нет сертификатов уровня DisplayHDR 2000».
Компания VESA является официальным органом, который осуществляет сертификацию дисплеев по уровням DisplayHDR. Оценка каждому дисплею, поданному на сертификацию, получается по определенному набору строгих критериев.
Например, для получения даже низшего уровня сертификата VESA DisplayHDR 400 необходимо пройти проверку на 1) качество изображения при 8-битном выводе, 2) получить общую оценку затемнений на экране, отражающих динамический коэффициент контрастности, 3) оценить пиковую яркость на уровне, не ниже 400 кд/м2 и 4) показать соответствие минимальным требованиям к цветовому охвату и контрасту.
Как сообщает VESA, в ее наборе тестов в настоящее время нет уровня DisplayHDR 2000, поэтому появление нового логотипа нельзя расценивать иначе, как фейк. Недавно анонсированные у китайского розничного продавца Taobao мониторы Samsung Odyssey G9 и ASUS EI491CRG9 с якобы полученными сертификатами DisplayHDR 2000 невозможны, учитывая, что в настоящее время сертификаты доступны только до уровня DisplayHDR 1400.
При этом VESA не исключает возможного появления стандарта DisplayHDR 2000, но вряд ли он будет выпущен в ближайшее время, отмечается в пресс-релизе.
VESA отмечает, что ей неизвестно происхождение логотипа DisplayHDR 2000, который в настоящее время размещен на веб-сайте Taobao.
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