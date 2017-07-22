Тайваньская компания Raijintek обновила линейку комбо-наборов, добавив новую модель Antila D5 EVO RBW-15.
Новая модель представляет собой резервуар емкостью 500 мл, укомплектованный встроенной помпой мощностью 1500 л/ч. Помпа создает напор, позволяющий поднимать жидкость на высоту до 4 м, развивая давление, равное 3,5 кг/см2.
Предусмотрены четыре скоростных режима работы помпы: 1800 об/мин, 2500 об/мин, 3300 об/мин, 4000 об/мин и 4800 об/мин. На максимальной скорости вращения она создает номинальный уровень шума 40 дБА.
Резервуар, заполненный специальной жидкостью, представляет собой цилиндр из закаленного стекла. С обоих концов он закрыт крышкой и заключен в алюминиевый каркасный корпус толщиной 2 мм.
По всей длине одной из опор рамки находится адресуемая RGB-подсветка. Она обращена в сторону стеклянного цилиндра, создавая красивые цветовые эффекты за счет подсветки резервуара.
Цилиндр может крепиться как в горизонтальном, так и вертикальной положении с помощью стандартных фитингов G 1/4".
Габаритные размеры блока составляет 242x95x80 мм (В х Г х Ш). Цена не называется.