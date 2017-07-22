В соответствии с полномочиями, изложенными в Британском законе о предприятиях 2002 года, Оливер Дауден, государственный секретарь Великобритании по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, имеет право вмешиваться в бизнес-сделки, совершаемые с британскими компаниями, и проверять их, оценивая влияние на национальную безопасность. Эти проверки исполняются в квазисудебном процессе, но в их результате госсекретарь может опротестовать соглашения, которые представляют угрозу для национальных интересов страны.
NVIDIA объявила о покупке британского разработчика процессоров ARM за 40 млрд долларов у японского холдинга Softbank в сентябре 2020 года. В настоящее время сделка проходит этап закрытия и получения одобрения со стороны регуляторов. Этот период длится в течение 18 месяцев.
Еще в начале февраля Financial Times сообщила, что Великобритания и Евросоюз намерены провести расследование сделки на предмет выявления того, что после ее завершения NVIDIA может выдвинуть невыгодные для компании условия, в результате которых ARM может потерять независимость.
Высказываются также опасения, что приобретение компании ARM может изменить рынок полупроводников, поскольку в сделке участвуют один из ведущих мировых разработчиков процессоров и ведущий мировой поставщик видеокарт. В настоящее время многие считают этот выкуп опасным для глобальной конкуренции на рынке полупроводников. Заявляется, что в результате США может получить несправедливое преимущество в глобальной гонке по разработке новых полупроводниковых устройств.
Это заставило Оливера Даудена попросил Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) подготовить отчет, в котором будут рассмотрены «проблемные области конкуренции и национальной безопасности», которых могут быть затронуты в результате приобретения ARM. Отчет должен быть предоставлен в срок до 30 июля 2021 года.
Со ссылкой на источники Bloomberg и CNBC ранее сообщалось, что против сделки выступили также Qualcomm, Google и Microsoft. Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер.
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