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Microsoft откроет игровой сервис xCloud для пользователей iOS и ПК, но пока без России

20 апреля 2021, 16:03




В декабре прошлого года Microsoft объявила о готовящемся запуске игрового облачного сервиса Xbox Cloud Gaming (xCloud) на платформах iOS и ПК в 2021 году. Как стало известно, новая услуга xCloud станет доступна с завтрашнего дня. Эта новость уже получила подтверждение со стороны Microsoft.

Xbox Cloud Gaming - это облачный игровой сервис Microsoft Xbox, который первоначально был запущен в ноябре 2019 года на стадии бета-тестирования. Позднее, 15 сентября 2020 года, он стал доступен подписчикам Xbox Game Pass Ultimate в 22 странах. Облачные игры Xbox Game Pass предоставляются подписчикам Ultimate без дополнительной платы.

Microsoft откроет завтра игровой сервис xCloud для пользователей iOS и ПК, но пока без России


Сервис xCloud от Microsoft аналогичен тем, которые предоставляют NVIDIA (GeForce Now) и Google (Stadia). До сих пор он был доступен только пользователям на устройствах Android и Xbox, но теперь воспользоваться им смогут также и владельцы устройств на базе iOS (iPhone и iPad) и настольных компьютеров под управлением Windows.

Для получения аккаунта потребуется посетить www.xbox.com/play, используя совместимый веб-браузер (например, Chrome или Safari). Пользователям Apple-устройств придется пройти модерацию со стороны компании, потому что Apple требует проверки каждого приложения, устанавливаемого на ее платформе.

Microsoft откроет завтра игровой сервис xCloud для пользователей iOS и ПК, но пока без России


Следует отметить, что хотя запуск состоится официально, но пока он будет предоставляться в режиме бета-версии. Попасть на него можно будет только по приглашению, дополнив свою существующую подписку Xbox Game Pass Ultimate.

Как заявила Кэтрин Глюкштейн, глава xCloud, в ближайшие месяцы Microsoft намерена открыть сервис для всех участников Xbox Game Pass Ultimate, «чтобы у бо́льшего числа людей была возможность играть в Xbox совершенно новыми способами».

Приглашения будут рассылаться игрокам в тех самых 22 странах, где доступна услуга. К сожалению, этот сервис пока не предоставляется в России. Тем, кто получит приглашение, потребуется сначала убедиться в наличии совместимого Bluetooth-контроллера или USB-подключения, чтобы они могли использовать настраиваемые сенсорные элементы управления для более чем 50 доступных игр.



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