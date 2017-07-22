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Motorola начинает продажи элегантного смартфона Moto Razr 5G в России

20 апреля 2021, 16:39




Motorola объявила о начале продаж в России обновленной версии раскладушки Moto Razr 5G. Известный и узнаваемый в мире гаджет премиальной серии поставляется в расцветке «Полированный графит» и доступен в сети магазинов «Связной» и на сайте motorola-shop.ru по рекомендованной розничной цене 119 990 рублей.

Смартфон Moto Razr 5G отличается уникальным дизайном. По мнению многих пользователей, он действительно заставляет чувствовать его как раскладушку, а не как «обычный телефон, хоть и с шарниром».

Motorola начинает продажи элегантного смартфона Moto Razr 5G в России


Сам аппарат оснащен 6,2-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением HD+ (2142х876 пикселей) и кинематографическим соотношением сторон 21:9. Между петлями почти не видно зазора. Его поверхность по линии сгиба настолько гладкая, что по ощущениям она незаметна, только чувствуется на ощупь при проводе по ней пальцами. Ресурс механизма складывания - 200 000 операций. На внешней стороне находится 2,7-дюймовый gOLED-дисплей с разрешением 600х800 пикселей.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 765G в паре с графическим процессором Adreno 620. Аппарат оснащен 256 Гбайт встроенной памяти вместе с 8 Гбайт оперативной памяти (LPPDDR4x). На задней панели расположена камера на 48 Мп с диафрагмой f/1,7 и оптической стабилизацией. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 2800 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 18 Вт.

Motorola начинает продажи элегантного смартфона Moto Razr 5G в России


По мнению вендора, Moto razr 5G - это телефон в первую очередь про стиль, моду и красоту. В честь знакового события Motorola провела закрытый онлайн-показ короткометражного фильма, созданного совместно с талантливым британским дизайнером Кристианом Кованом (Christian Cowan). Кристиан - молодой дизайнер-вундеркинд, который, как и razr, первопроходец в своей области. Кристиана отличает нестандартный и во многом экспериментальный подход к созданию нарядов, обуви и аксессуаров. Он смело миксует различные материалы, не боится ярких цветов и эпатажных деталей. Винил, стразы, пайетки и глиттер - все идет в ход. При этом страсть Кована к экспериментам позволяет ему создавать совершенно уникальные наряды, которые выбирают для светских выходов многие звезды.



Motorola сохранила традиции и форму оригинального складного Razr. Новый Motorola Razr 5G является самостоятельным модным аксессуаром, который подчеркивает элегантный стиль своего обладателя. Это идеальный премиальный гаджет для тех, кто предпочитает проверенное качество и оригинальное, лимитированное исполнение, заявляет производитель.

Motorola начинает продажи элегантного смартфона Moto Razr 5G в России




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