Компания OPPO выпустила смартфон среднего уровня A74 5G с 6,5-дюймовым LTPS LCD-дисплеем, имеющим разрешение FHD+ (2400х1080 пикселей) и частоту обновления 90 Гц. Применение дисплея на базе LPTS-технологии взамен более часто встречающейся IPS обеспечивает этой модели низкое время отклика и самое важное преимуществ LTPS-дисплеев - низкое энергопотребление. Дисплей имеет 100% поддержку цветовой гаммы DCI-P3, а его яркость составляет до 550 нит.
Соотношение площади экрана к передней панели смартфона составляет 90,5%, что позволяет более эффективно использовать всю площадь панели, чем у предыдущего поколения A Series.
Смартфон работает на 8-нм чипсете Snapdragon 480 с восьмиядерным процессорным блоком (2хKryo 540 2 ГГц + 6хKryo 540 1,8 ГГц) и графическим процессором Adreno 619. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 Гбайт, основная встроенная память (UFS 2.1) имеет размер 128 Гбайт. Дополнительно память можно нарастить до 256 Гбайт за счет установки карты памяти microSD. Операционная система - ColorOS 11.1 на базе Android 11.
Новый телефон оснащен блоком из трех камер, расположенных на тыльной стороне. Основная камера имеет разрешение 48 Мп, диафрагму f/1,7 и поддерживает фазовый автофокус. Рядом с основной камерой располагаются 2-Мп датчик глубины и 2-Мп макро-камера с диафрагмой f/2,4. В левом верхнем углу фронтальной панели находится селфи-камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.0.
Сканер отпечатков пальцев находится на боковом торце смартфона. Его аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Есть также 3,5 мм аудиоразъем.
Телекоммуникационный набор представлен в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц + 5,1 ГГц + 5,8 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C.
Цена нового смартфона OPPO A74 5G составляет около 18 000 рублей - очень немного для смартфона с поддержкой 5G.
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